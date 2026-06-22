Gastronomie in Stuttgart: Die Hitze verdirbt den Appetit – hier schmeckt es trotzdem

Im Délice spüren die Gäste nichts vom Wetter – das Restaurant befindet sich in einem Gewölbekeller. Auch in Schlössern oder am Waldrand lässt es sich aushalten.

Es sind nur ein Dutzend Stufen, aber sie führen in eine andere Welt: Seinen Anzug zieht Andreas Lutz erst dort unten an, denn bei der Arbeit kommt er kein bisschen ins Schwitzen. Während im Stuttgarter Kessel derzeit mehr als 35 Grad Celsius herrschen, sind es im Restaurant Délice 15 weniger. Für den Sommelier ist ein Besuch in dem Sterne-Restaurant deshalb wie Wellness – nicht nur wegen des Menüs von Andreas Hettinger. Während die meisten Gastronomen mehr Licht und Luft für ihre Gäste suchten, weicht das Délice seit 1987 nicht von der Stelle: Es ist eines der wenigen verbliebenen Kellerlokale Stuttgarts. Das Gewölbe diente den Bewohnern einst zur Kühlung ihrer Lebensmittel mit Eisblöcken aus dem Neckar. „Der Natursandstein atmet“, sagt Andreas Lutz fast ehrfürchtig. Wohl nirgendwo lässt es sich bei Hitze angenehmer essen, als im Souterrain. Wer trotzdem eine Terrasse bevorzugt, für den gibt es aber auch einen Tipp.

Unsere Empfehlung für Sie Spitzengastronomie in Stuttgart Abschied und Neustart im Sternerestaurant Délice Nach fast zwei Jahrzehnten verlässt Evangelos Pattas die Topadresse in der Stuttgarter City. Als Inhaber übernimmt Sternekoch Andreas Hettinger das Délice. Für die Rolle des Gastgebers konnte ein Nachfolger aus einer prominenten Institution gewonnen werden. Seeteufel gegart in Lorbeermilch mit angebratenem Romana-Salat, Kimchi, gerösteten Haselnüssen und einer Noilly Prat-Beurre Blanc serviert Andreas Hettinger seinen Gästen zur Zeit. Milchspanferkel und Königskrabben als Tatar mit frischen Kräutern und Schnittlauchöl, nennt er als weiteres Beispiel oder sein Dessert aus Beeren mit süßem Basilikumpesto und Granny Smith-Sorbet mit Ingwer und Holunder. „Bei der Hitze draußen sitzen?“, fragt Andreas Hettinger rein rhetorisch. „Da kriegt man höchstens einen Salat mit Pute runter“, liefert er gleich die Antwort hinterher. Die Wespen würden außerdem nerven und die Getränke schnell warm werden, ergänzt er. In seinem Gewölbekeller, in dem mit der Unterstützung durch eine Klimaanlage das Thermometer immer 20 bis 22 Grad anzeigt, bleibt sein Überraschungsmenü aus fünf Gängen dagegen auch im heißen Sommer ein Genuss.

Liegt wie der Name schon sagt, auch im Untergeschoss: der Stuttgarter Ratskeller. Foto: Lichtgut

Zwar steigen die Temperaturen, aber die Zahl der Kellerlokale ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. „Nicht mehr zeitgemäß“ hieß es 2013, als die Kellerschenke im Stuttgarter Gewerkschaftshaus abgerissen statt modernisiert wurde. Drei Jahrzehnte lang wurden in dem Lokal an der Theodor-Heuss-Straße Arbeitskämpfe geplant und begossen. Auch das 2010 in einem Gewölbekeller im Heusteigviertel eröffnete Le Pastis ist längst Geschichte. Ihren Besenkeller in Möhringen haben Thomas und Bettina Röck dieses Frühjahr geschlossen. Die Suche nach Gastronomie im Untergeschoss führt in Stuttgart ansonsten nach Zuffenhausen zum Weinlokal Schlosskeller, wo unter dem Gewölbe Schwäbisches aufgetischt wird, und in den Ratskeller.

Normalerweise wollen alle Gäste draußen sitzen

Sein 70-Jahr-Jubiläum könnte der Stuttgarter Ratskeller in diesem Jahr feiern: Seit 1956 gibt es das Lokal im auf den Kriegstrümmern aufgebauten Rathaus. Eine öffentliche Gaststätte befand sich dort bereits seit 1904. „Normalerweise wollen alle Gäste draußen sitzen“, sagt Milos Vujicic, seit drei Jahren der Betreiber. Am Marktplatz baute er aus dem Grund die Zahl der Außenplätze auf. „Aber jetzt gehen alle rein“, sagt er. Das gilt auch für sein Restaurant Plenum im Landtag, wenn die Besucher hören, dass es klimatisiert ist. „Auf Schloss Filseck ist es ein Traum“, schwärmt der Gastronom noch von seinem Sterne-Restaurant bei Uhingen. Die 1,20 Meter dicken Mauern wehrten die Strahlen der Sonne mühelos ab.

Sieht nach Urlaub aus: Küchenchef Tobias Schnee serviert Himbeer-Sorbet auf der Terrasse vom Restaurant Finch – mit dem kühlen Wald im Hintergrund. Foto: Lichtgut/Kovalenko

Für Frischluftfanatiker hat Jörg Grede eine gute Nachricht: Im Gegensatz zum Kessel ist es auf der Terrasse vom Restaurant Finch immer fünf Grad kühler. Der nahe gelegene Wald sorgt laut dem Direktor des Waldhotels in Stuttgart-Degerloch für eine natürliche Abkühlung. Ohne Reservierung sei es im Sommer deshalb schwierig, einen Tisch zu bekommen. Küchenchef Tobias Schnee passt die Speisekarte ebenfalls den Temperaturen an: Das Stundenei mit Spinatsalat, halbgetrockneten Tomaten, Burrata-Schaum und Knoblauchblüten empfiehlt er zum Beispiel bei der Hitze oder einen Rindertatar mit Spargelsalat. Sein Hummerrisotto mit gegrillten Hummerschalen, Pfifferlingen und Sommertrüffeln kam bei den Gästen ebenfalls gut an. Zum Nachtisch serviert er Himbeer-Sorbet mit einer Ganache montée, weißem Schokoladensand und Himbeer-Zitronen-Verbene-Sud. Aber die Gäste lassen sich von der Hitze nicht ihre Lieblingsgerichte verderben: „Rostbraten und Wiener Schnitzel gehen bei allen Temperaturen“, berichtet Tobias Schnee.

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Den Drang der Gäste an die frische Luft spüren auch Andreas Hettinger und Andreas Lutz – im Frühsommer. „Dann zieht es alle plötzlich nach draußen“, sagt der Sommelier. Im Sommer kämen die meisten jedoch wieder zurück in ihren Gewölbekeller – nicht nur wegen der Temperatur, denn über Klimaanlagen verfügten mittlerweile viele Restaurants. In dem alten Gemäuer würde jedoch „eine angenehme Aura“ herrschen, sagten viele Gäste. „Wenn man mal hier ist, lässt einen das Délice nicht mehr los“, sagt Andreas Hettinger und führt als Beweis die lange Konstanz des Kellerlokals an: Nur drei Inhaber hat es seit der Eröffnung durch Friedrich Gutscher gegeben und seit 30 Jahren hält das Restaurant im Souterrain ohne Unterbrechung einen Michelin-Stern. „Wir freuen uns, wenn wir hier runter dürfen“, sagt er über seinen Arbeitsplatz unter der Erde, „erst recht bei diesem Wetter.“