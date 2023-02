1 Seit einem Jahr stehen die früheren Räume der Bäckerei Hafendörfer im Schwabenzentrum leer. Jetzt wird dort für das Café Hegel umgebaut. Foto: Uwe Bogen

Wenige Schritte vom Hegel-Haus entfernt eröffnen die Brüder Georgios und Nikolaus Vitsas das Café Hegel an der Eberhardstraße – dort, wo sich 30 Jahre lang die Bäckerei Hafendörfer befand. Gerade wird umgebaut. Wann es losgehen kann, ist noch unklar.









Er gilt als der bedeutendste Philosoph des 19. Jahrhunderts: Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist ein Sohn der Stadt, auf den Stuttgart stolz sein kann. Geboren ist der Vordenker der Dialektik im August 1770 möglicherweise im Dachgeschoss (so genau weiß man es nicht) des heutigen Hegel-Hauses an der Eberhardstraße. Das Museum unweit des Tagblattturms beschäftigt sich mit dem umfangreichen Schaffen des wichtigsten Vertreters des deutschen Idealismus. Bald erfährt Hegel an diesem zentralen Ort der Stadt eine weitere Ehrung – mit einem Café, das seinen Namen trägt.

Die künftigen Betreiber kommen aus Bad Cannstatt

Fast ein Jahr lang standen die Räume im Erdgeschoss des Schwabenzentrums an der Eberhardstraße 35 leer. Hier hatten die Bäckerei Hafendörfer nach 30 Jahren und ihr 1999 eröffnetes Café Chamäleon Ende März vergangenen Jahres aufgegeben. Der Familienbetrieb wollte sich in der Pandemie „schlank machen für die Zukunft“ und sich auf andere Standorte konzentrieren. Nun übernimmt die Familie Vitsas, die auf der Marktstraße in Bad Cannstatt das Café am Rathaus in der zweiten Generation betreibt, die verwaisten Geschäftsflächen.

Auf Schildern steht, was es künftig im Café Hegel gibt

Handwerker sind eifrig am Umbauen und Sanieren. Ein „modernes Café“ soll im Schwabenzentrum entstehen, wie es auf unsere Anfrage im Café am Rathaus heißt. Die Ladenräume sind zugehängt. Schilder weisen darauf hin, dass etwas Neues entsteht. Das Café Hegel werde „Kaffee, Kuchen, Torten, Frühstück, Essen, Schokoladen, Pralinen, Cocktails, Sekt, belegte Brötchen und vieles mehr“ bieten. Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Frühestens im März könne es losgehen, vielleicht aber auch später, heißt es bei Café am Rathaus in Bad Cannstatt.