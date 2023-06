Christian List startet „Notapotheke“ am Eugensplatz

Gastronomie in Stuttgart

9 Christian List vor seinem, von KI gemaltem, Mops in der Bar Apotheke, die sich am Eugensplatz zurückmeldet. Foto: Lichtgut/ /Ferdinando Iannone

So schöne Gastroprojekte gibt’s – da kann Christian List nicht Nein sagen. Der vielseitig tätige Wirt hat die Bar Apotheke im „Loriot-Haus“ am Eugensplatz als „Notapotheke“ eröffnet – noch mit eingeschränktem Betrieb. Ein bunter Mops ist dabei!









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Blick vom Eugensplatz auf die Stadt ist genial, vor allem, wenn die Sonne untergeht. An diesem romantischen Ort treffen sich gern Verliebte, aber auch alle, die es mal waren oder wieder werden wollen. Zuletzt hat sich an diesem erhöhten Aussichtsplatz die gastronomische Versorgung auf die Eisdiele Pinguin beschränkt. Denn die Tagesbar, die mal eine echte Apotheke war, hat im März geschlossen. Der bisherige Wirt Lutz Metzger gab auf, weil sich der Betrieb aufgrund der explodierenden Kosten nicht mehr rechnete. Vier Jahre lang hatte er die Räumlichkeiten in diesem markanten Eckhaus, das von weitem aussieht wie ein Turm, umgebaut und dann sechs Jahre lang drin und davor Gäste bedient.