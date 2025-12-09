Gastronomie in Stuttgart: Bühne frei fürs neue Restaurant Collina im Theaterhaus

Italienische Küche wird mittlerweile im Theaterhaus serviert. Auch das Cuisin’le im Theater La Lune hat einen neuen Betreiber – trotzdem werden noch alte Traditionen gepflegt.
Das Theaterhaus hat Albino Basile beeindruckt. Vom internationalen Publikum schwärmt er, von Künstlern, die aus vielen Ländern auf den Pragsattel kommen. „So etwas kann man nicht in einer kleinen Trattoria im Stuttgarter Westen erleben“, sagt der Gastronom. Seit 11. Oktober betreibt der frühere Servicechef vom Riva am Feuersee nun mit seinem neuen Kompagnon Matthias Mettmann das Restaurant im Stuttgarter Theaterhaus. Collina haben sie es genannt nach dem Hügel, auf dem die Kultureinrichtung sitzt. Neben dem Renitenztheater, wo im La Commedia italienische Klassiker serviert werden, verfügt in Stuttgart noch eine weitere Bühne über ein Restaurant: Und auch im Gablenberger Cuisin’le vom Theater La Lune ging für einen neuen Wirt der Vorhang auf.