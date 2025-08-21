Gastronomie in Stuttgart: Besser Essen beim Einkaufen

Die edle Variante vom Ikea-Restaurant: das Möbelhaus Mannsdörfer und Breuninger machen das Einkaufen schmackhaft. Im Buchhaus Thalia sorgt ein Café für Aufenthaltsqualität.
In diesem Restaurant hängt an der Einrichtung ein Preisschild. Die Stühle, auf denen die Gäste sitzen, sind zum Beispiel für 1010 Euro zu haben, ein Kissenbezug kostet 34,90 Euro und der Kerzenständer auf dem Tisch 17,95 Euro. Bei Gnocchi mit cremiger Zucchini und Wildfang-Garnelen (16,90 Euro) oder pochiertem Heilbutt in Weißweinsud (24,90 Euro) können sich die Kunden überlegen, welches Möbelstück in ihr Esszimmer passt. Aber viele kommen ganz ohne Kaufabsicht nur zum Mittagstisch ins Betten- und Möbelhaus Mannsdörfer im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf. Das Bistro hat unter Feinschmeckern einen exzellenten Ruf. „Produkte mit Klasse und Wertigkeit“ ist der Anspruch von Marcus Mannsdörfer an sein Sortiment – und an das Restaurant in seinem Geschäft. Während bei Ikea oder Galeria Kaufhof die Kundschaft günstig verköstigt wird, lässt es sich beim Einkaufen durchaus besser essen.