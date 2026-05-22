Gastronomie in Stuttgart: Aus für La Stella – warum der Stadtteil-Italiener auf dem Haigst schließt

Nach nicht mal vier Jahren gibt der Wirt Francesco Casalino überraschend sein Restaurant La Stella an der Oberen Weinsteige in Degerloch auf. Wieso? Und was kommt danach?
Alles ist eigentlich wie immer. Die Tische im Restaurant La Stella in Degerloch sind bereits für die Abendgäste aufgedeckt. Die braunen Speisekarten sind hochkant auf den weißen Tischdecken aufgestellt, die obligatorischen Päckchen mit den dünnen Knusper-Grissini liegen an jedem Platz bereit. Und doch ist etwas anders im Lokal mit der prägnanten Holzvertäfelung an den Wänden. Der Stadtteil-Italiener vom Haigst macht zu. Bereits am 25. Mai wird der letzte Öffnungstag sein.