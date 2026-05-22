Gastronomie in Stuttgart: Aus für La Stella – warum der Stadtteil-Italiener auf dem Haigst schließt

Nach nicht mal vier Jahren gibt der Wirt Francesco Casalino überraschend sein Restaurant La Stella an der Oberen Weinsteige in Degerloch auf. Wieso? Und was kommt danach?

Alles ist eigentlich wie immer. Die Tische im Restaurant La Stella in Degerloch sind bereits für die Abendgäste aufgedeckt. Die braunen Speisekarten sind hochkant auf den weißen Tischdecken aufgestellt, die obligatorischen Päckchen mit den dünnen Knusper-Grissini liegen an jedem Platz bereit. Und doch ist etwas anders im Lokal mit der prägnanten Holzvertäfelung an den Wänden. Der Stadtteil-Italiener vom Haigst macht zu. Bereits am 25. Mai wird der letzte Öffnungstag sein.

Das Aus kommt für viele überraschend. Vor nicht mal vier Jahren, am 1. Juli 2022, hatten Francesco Casalino und seine Ehefrau die Leitung der geräumigen Gaststätte an der Oberen Weinsteige übernommen. Zuvor war er acht Jahre lang für die Küche im Restaurant Nostalgia di Napoli im Heusteigviertel verantwortlich gewesen.

Mit fluffiger Pizza aus seiner Heimat Neapel, Spaghetti aus dem Parmesanlaib, Antipasti, Fisch- und Fleischgerichten hat der Koch sich an der neuen Wirkungsstätte schnell etliche Fans aus der Nachbarschaft und drumherum erkocht. Zumal es im noblen Wohngebiet in Halbhöhenlage kaum Gastronomie gibt. „Natürlich sind die Kunden traurig, normal. Alle wollen, dass hier ein Italiener bleibt“, sagt Francesco Casalino.

Krankheitsfall und Meinungsverschiedenheiten mit Vermieter

Abendlicher Blick auf den Haigst in Stuttgart. Das La Stella war bei vielen Anwohnern beliebt. Foto: imago/Westend61

Dennoch steht der Entschluss des Wirts fest. Als Grund für den Abschied nennt er einen Krankheitsfall in der Familie, „darum muss ich mich kümmern“. Nach seinen Schilderungen habe es zudem Meinungsverschiedenheiten mit dem Vermieter gegeben. Wirtschaftliche Gründe habe die Entscheidung, das Restaurant aufzugeben, indes nicht gehabt. „La Stella läuft gut, es gibt keine finanziellen Probleme“, betont Francesco Casalino.

Der 43-Jährige will sich nun in den kommenden Wochen erst mal seiner Familie widmen, doch schon im Oktober möchte er mit einem neuen Restaurant durchstarten. Er wird das Lokal im Asemwald übernehmen. Es befindet sich im 20. Stock der Wohnstadt. Die Aussicht ist spektakulär, selbst an trüben Tagen. Der Blick reicht über die komplette Filderebene bis zur Schwäbischen Alb. Auch dort möchte Francesco Casalino dann wieder Spezialität aus Neapel und der südwestitalienischen Region Kampanien anbieten. Von etlichen La-Stella-Stammgästen habe er die Handynummern erhalten, um sie über die Neueröffnung auf dem Laufenden zu halten. „Deswegen will ich schnell weitermachen, um keine Zeit und keine Kunden zu verlieren“, sagt er. Er hält kurz inne, dann sagt er: „Die Situation ist schwierig für mich. Doch für mich ist es besser, einen Stopp zu machen und dann neu anzufangen.“

Am 25. Mai gehen im La Stella die Lichter aus

Am Abend des 25. Mai werden nun die Lichter ausgehen im Restaurant Stern, so die deutsche Übersetzung von La Stella. Auch vor Francesco Casalinos Einstieg sei hier über viele Jahre ein italienisches Restaurant gewesen, „ich denke mindestens 20 Jahre“, sagt er. Neue Pächter für die Gastwirtschaft mit der großen Außenterrasse sind nach seinen Informationen aber bereits gefunden. Es werde weitergehen – möglicherweise künftig als indisches Restaurant, wie er erfahren habe.