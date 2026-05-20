Gastronomie in Ostfildern: Ein Friseursalon verwandelt sich jedes Wochenende in ein Brunch-Lokal

Milan Maletic ist nicht nur Friseur, sondern auch Koch. Weil er wieder Gäste bewirten will, lässt er jeden Freitag seinen Salon grundreinigen – und macht ein Lokal daraus.
Unter der Woche deutet nichts auf das Lokal hin – nur die Tische auf der Terrasse lassen erahnen, dass hier getafelt werden könnte. Drei in der Höhe verstellbare Stühle stehen in dem Geschäft, daneben die Rollwagen mit Bürsten, Föhn, Kamm und Schere, große Spiegel hängen an der Wand. Seit fast zehn Jahren schneidet und färbt Milan Maletic in Ostfildern die Haare seiner Kunden. Dass der Friseur noch einen zweiten Beruf hat, zeigt er seit Anfang Mai: Jedes Wochenende verwandelt sich der Salon in ein Lokal. Freitagabends werden die Friseurstühle weggeräumt, ein Putztrupp reinigt die Fläche, danach schleppt Milan Maletic die Stühle aus dem Keller. „Ich liebe es, Menschen zu bewirten“, sagt er. Als 16-Jähriger ging er auf die Burg Ravensburg bei Sulzfeld, um Koch zu lernen, nun setzt er sein Wissen wieder ein – im eigenen Lokal.