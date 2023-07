Gastronomie in Ludwigsburg

1 Cindy Volkmer, Restaurantleiterin Karolin Muës, Elmar Kunz, Andreas Müller und Raoul Traube (von links) stoßen auf das neue Danza an. Foto: Simon Granville

Nach einem umfassenden Umbau ist im Ludwigsburger Forum alles neu. Im Danza wird international, aber auch regional gekocht – von Rochen bis Currywurst.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wenn ein Restaurant nach einem umfassenden Umbau wiedereröffnet, gehen in der Regel die Bauarbeiter gerade noch auf der einen Seite hinaus, während die Gäste auf der anderen Seite hereinkommen. Im Danza im Forum am Schlosspark Ludwigsburg ist das nun – pandemiebedingt – etwas anders gelaufen. Man konnte sich Zeit lassen, sagt Andreas Müller, Geschäftsführer der Better Taste GmbH, die das Restaurant samt Weinbar jetzt betreibt. „Aber die Mitarbeiter waren heiß wie Frittenfett.“ Seit vergangenen Donnerstag hat das Danza offen – und seither immer abends, dienstags bis samstags.