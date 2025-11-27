Gastronomie in Ludwigsburg: Mit Mittagstisch und DJ – Zweites Quindici-Restaurant eröffnet in der Innenstadt

Das Quindici bekommt eine zweite Filiale am Solitudeplatz in Ludwigsburg. Ein italienisches Restaurant mit festlicher Atmosphäre am Problemplatz der Stadt – funktioniert das?
Als Carlo Caliendo gefragt wurde, ob er am Solitudeplatz einen zweiten Standort seines Restaurants Quindici eröffnen möchte, war seine Antwort erst einmal zurückhaltend. Der Platz hat in der Stadt seinen Ruf. Anwohner hatten sich in den vergangenen Monaten zu Wort gemeldet und von Drogendeals, Vandalismus und Vermüllung berichtet. Die Stadt reagierte mit erhöhter Polizeipräsenz und einem Bespielungskonzept.