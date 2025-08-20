Gastronomie in Ludwigsburg: Krone Alt-Hoheneck erweitert das Programm: „Wir können so nicht weitermachen“

Die Krone Alt-Hoheneck ist mit ihrer Hausmannskost und Gastfreundschaft für viele Ludwigsburger eine Institution. Künftig wird sie noch mehr als Gastronomie- und Kulturstätte sein.
Früher war eine Gaststätte ein Ort, an dem spät abends noch Licht brannte und es warm war. An dem die Leute zusammenkamen, über Politik diskutierten, Informationen austauschten, Feste feierten. Auch heute noch sind sie Begegnungsorte – doch „es reicht schon längst nicht mehr, Essen und Trinken auf den Tisch zu stellen“, sagt Markus Fetzer, der mit seiner Frau seit 2014 die Krone Alt-Hoheneck betreibt. Also bieten sie Quiz- und Karaoke-Abende, Konzerte und Spaziergänge mit Abschluss im Biergarten an.