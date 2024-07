Gastronomie in Ludwigsburg: Das Schützenhaus Neckarweihingen hat wieder offen

1 Jörn Flohr, Steffen Jaworski und Vincenzo Alfonso (von links) sind die neuen Gastgeber im Schützenhaus Neckarweihingen. Foto: Werner Kuhnle

Nachdem Sebastian Maier in die Marktwirtschaft nach Besigheim wechselte, hat das Restaurant am Rand von Neckarweihingen einen neuen Pächter: Steffen Jaworski. Wie geht es mit ihm in dem Traditionslokal weiter?











Das Schützenhaus in Neckarweihingen ist kein Restaurant, an dem man zufällig vorbeiläuft oder -fährt. Es liegt weit draußen, mitten im Grünen zwischen Marbach und Neckarweihingen. Ein idyllischer Ort mit einem kleinen, schnuckeligen Restaurant. Steffen Jaworski hat sich auf Anhieb verliebt. Der 44-jährige Restaurantfachmann hat zuvor 14 Jahre lang die Lehmgrube in Bietigheim betrieben, dort macht jetzt sein Geschäftspartner weiter. Für Steffen Jaworski ist nun das Schützenhaus „so ein bisschen mein Wohnzimmer“, wie er es selbst ausdrückt.