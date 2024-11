Gastronomie in Leonberg: Wie das Musu zum Treffpunkt der Influencer werden soll

1 Michelle und Davide Musu mit Café-Leiterin Leony Martinek (links). Foto: Geronimo Schmidt

Ein morgendlicher Kaffee mit Butterbrezel oder belegtem Brötchen, vielleicht noch ein Ei dazu oder ein Müsli? „Solch ein Frühstück ist völlig old school“, sagt die energiegeladene Michelle Musu, die in Leonberg wohnt, davor zehn Jahre in Rutesheim gelebt hat und dort vielleicht noch eher unter ihrem früheren Namen Langner bekannt ist. Wenn’s nach ihr geht, stehen nur angesagte Food-Trends auf der Karte.

Beispielsweise Matcha Latte, eine Alternative zum Cappuccino, wo Grünteepulver in Milch gerührt wird. Oder unterschiedliche Smoothies. Zur Auswahl sollten verschiedene Bowls stehen, auch Porridge oder Pancakes mit Lavasoße. Hummus, kreativ belegte Sauerteigbrote , „poached egg“ – also verlorene Eier gehörten, sagt sie, ebenso dazu wie Shakshuka – eine Eierspeise in Tomatensoße. All diese Ideen und noch viele mehr wird die 37-Jährige mit ihrem Mann Davide (35), mit dem sie frisch verheiratet ist, ab dem 29. November auf dem Leonberger Marktplatz 5 im eigenen Café Musu verwirklichen. Lesen Sie auch Einige Zeit stand das Fachwerkhaus wieder leer Einige Zeit stand das historische Fachwerkhaus, in dem seit mehr als 350 Jahren Gäste bewirtet werden und das früher die Krone war, wieder leer. Zuletzt war dort ein griechisches Restaurant. Jetzt wollen Michelle Musu und ihr Mann Davide auf dem Marktplatz ihren Traum verwirklichen. „In Rutesheim und in der Umgebung hat mir ein trendiges Café gefehlt. Und als wir eigentlich eine Wohnimmobilien gesucht haben, sind wir auf das traditionelle Lokal gestoßen“, sagt die Mutter eines Teenagers. Unsere Empfehlung für Sie Gastronomie in Leonberg Von der Sterneküche ins Brauhaus Max Speyer und Sebastian Gerber kochen seit März im „Hey Brow“ am Leonberger Bahnhof. Die Spitzenköche wollen ihre Gäste kulinarisch verzaubern. Das war im Herbst, dann ging alles ganz schnell. Mit Jens Kircher, dem Besitzer der Krone und ein Liebhaber historischer Gebäude, dem unter anderem auch das Lochmüller-Haus gehört, wurde sich das Ehepaar Musu rasch einig. Der Mietvertrag für die komplette Immobilie Marktplatz 5 mit insgesamt drei Etagen und einem Speicher unterm Dach wurde Anfang September unterschrieben, Anfang Oktober konnten die neuen Mieter rein und mit dem Umbau beginnen. „Wir wollen mit einem einzigartigen Konzept aus modernen Frühstücksgerichten, kreativen Kaffeespezialitäten und abendlichen Bar-Highlights einen neuen Treffpunkt in Leonberg schaffen und in diesem Zuge etwas für die Region tun“, sagt Michelle Musu, die sich in den vergangenen Jahren von der gelernten Groß- und Außenhandelskauffrau über ihren Job als Tagesmutter zur, wie sie sagt, erfolgreichen Unternehmerin entwickelt hat. Unter anderem verdient sie mit Network-Marketing ihr Geld. Hier verkauft sie ein natürliches Pflege-Produkt und baut ein Netzwerk von Frauen um sich herum auf, die dasselbe tun und unter anderem dafür sorgen, dass ihre „Mentorinnen“, wie Michelle Musu eine ist, ebenfalls ein Teil ihres verdienten Geldes abbekommen. Eine Mischung aus Pariser Chic und italienischer Leichtigkeit Das Interieur im Café Musu bekommt derzeit einen komplett neuen Anstrich. Die alten schwarz-weiß Fliesen im Erdgeschoss sind raus, die modernen hellen sind bereits verlegt. „Der Stil wird eine Mischung sein aus Pariser Chic und italienischer Leichtigkeit, alles ein bisschen edler in den Farben grün und Gold gehalten“, erklärt die Geschäftsfrau und zeigt auf die Wand, wo künftig ein goldener LED-Ring mit dem Namen des Cafés hängen wird. „Auch das Lichtkonzept wird komplett erneuert.“ Unsere Empfehlung für Sie Kult-Gasthaus in Leonberg Neue Vision für das Untere Tor Mehr Bar, mehr Cocktails: Alin-Ionut Mihai heißt der neue Pächter des Unteren Tores am Rande der Leonberger Altstadt. Er möchte das Konzept anpassen – ein bisschen zumindest. Über das Network-Marketing hat Michelle Musu ihre künftige Café-Leiterin Leony Martinek kennengelernt und nach Leonberg geholt. Die 24-Jährige ist Hamburgerin. Ihre Eltern sind der Schauspieler und Drehbuchautor Krystian Martinek und Hilly Martinek, eine Buch- und Drehbuchautorin, die unter anderem das Filmskript für den Kinohit „Honig im Kopf“ mit Til und Emma Schweiger sowie Dieter Hallervorden in Hauptrollen geschrieben hat. Es sei eine ganz spontane Entscheidung gewesen, ins Schwabenland zu kommen, sagt Martinek. „Ich habe schon immer in Großstädten gelebt und liebe jetzt schon das beschauliche Leonberg mit dem Marktplatz, wir wollen hier was Großes aufziehen, darauf freue ich mich.“ Vor der offiziellen Eröffnung kommen die Influencer Beim kürzlichen Besuch im Musu sieht noch vieles nach Baustelle aus. „Wir sind voll im Zeitplan“, versichert Michelle Musu, die neue Herausforderungen liebt, das Tempo im Leben genießt und gerne auf der Überholspur unterwegs ist. Was das Marketing betrifft, baut die Unternehmerin auf ihre Social Media-Community und vertraut mindestens genauso stark dem Universum. „Auf Instagram habe ich mehr als 62 000 Follower, auf Tik Tok etwa 50 000“, sagt die Bloggerin. Durch Aufrufe in diesen Netzwerken hat sie beispielsweise ihre Service-Crew gefunden. „Die haben uns die Bude eingerannt, wir hatten viele Bewerbungsgespräche.“ Vor der offiziellen Eröffnung wird das Team auserwählte Influencerinnen aus der Region zu einem VIP-Event einladen und diesen die Musu-Frühstücks-Köstlichkeiten kredenzen. „Man muss kulinarisch was präsentieren, wo die Leute die Kamera draufhalten, dann wird das schon laufen“, sagt die Unternehmerin. Auf Laufkundschaft auf dem Marktplatz sei sie nicht in erster Linie angewiesen, freut sich aber natürlich über jeden Gast. „Wir wollen, dass die Leute aus Stuttgart zu uns kommen ins beschauliche Leonberg.“ Influencer reisen weit, um Social Media Trends nicht zu verpassen. Sie stehen Schlange für Dubai Schokolade, Döner oder neapolitanische Pizza. Jetzt soll das Musu auf dem Leonberger Marktplatz ein „Place to be“ werden. Das Café Musu auf dem Leonberger Marktplatz 5 eröffnet offiziell am Freitag, 29. November. Von 14 Uhr an bis 22 Uhr gibt es Snacks und Getränke. Der normale Café- und Barbetrieb startet dann ab Mittwoch, 4. Dezember. Die Öffnungszeiten ab Dezember: Mittwoch bis Samstag 9.30 Uhr bis 14 Uhr; Donnerstag bis Samstag zusätzlich von 18 Uhr bis 22 Uhr; Sonntag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr.