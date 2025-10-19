Gastronomie in Filderstadt: In Sielmingen gibt es jetzt „äbbes Guats“

Die Sportgaststätte des TSV Sielmingen hat wiedereröffnet – unter neuem Namen, mit neuen Wirten und einem neuen Konzept.

Im Restaurant des TSV Sielmingen wird wieder gekocht. Am 7. Oktober hat das Lokal an der Seestraße wiedereröffnet – mit neuen Wirten. Das Ruder übernommen haben Vanya und Kai Leitert. Das Ehepaar lebt mit Tochter, Katze und Hund in Bernhausen und bringt viel Erfahrung in der Branche mit. „Wir sind beide seit 20 Jahren in der Gastro. Wir kommen mit einem ordentlichen Background“, sagt Kai Leitert (35). Er nennt Lokale in Filderstadt, wo er und seine Frau schon gearbeitet hätten. Die Sielminger Sportgaststätte sei allerdings die erste eigene Gaststätte. Ihr haben sie nun den Namen „Äbbes Guats“ verpasst.

Der Name soll Programm sein. Serviert wird schwäbische Kost – Alblinsen mit Spätzle, Maultaschen und Co. Je nach Jahreszeit sollen auch saisonale Speisen auf der Karte landen. „Die deutschen Restaurants werden immer weniger“, sagt Kai Leitert. Als gelernter Koch betont er, in seiner Küche alles frisch zuzubereiten, von der Soße bis zum Kartoffelsalat. Seine Ehefrau Vanya Leitert (40) wiederum ist bei „Äbbes Guats“ für den Service zuständig und hat auch das Ambiente im Auge. „Alles wurde neu gemacht. Die Theke ist neu, wir haben gestrichen, und neue Stühle sind auch bestellt“, sagt sie.

Pächter hat altershalber aufgehört

Zuletzt war es in der TSV-Gaststätte etwas unstet zugegangen. Elf Jahre lang war alles rund gelaufen an der Seestraße, dann hatte der damalige Pächter altershalber aufgehört. Mit der Nachfolgersuche tat sich der TSV danach mehr als schwer. Im September 2024 dann konnte endlich ein neuer Gastronom präsentiert werden, nach einigen Monaten aber war schon wieder Schluss. Zuvor hatte der Verein eine sechsstellige Summe in die Renovierung der Immobilie investiert. Der Boden war neu gemacht worden, das Licht, die Schankanlage, die Terrasse.

Nun soll wieder Konstanz einkehren in Sielmingen. Das Ehepaar Leitert ist gekommen, um zu bleiben. Kai Leitert wünscht sich, „dass das unser Zuhause wird“, und auch seine Gattin ist positiv gestimmt. „Wir wissen, was wir können“, sagt sie. Die Zusammenarbeit mit dem TSV und seinem Vorsitzenden sei eng und gut. Mit den ersten Tagen ist das Ehepaar bereits zufrieden. Dass in der Vereinsgaststätte wieder etwas geboten sei, habe sich schnell über soziale Medien herumgesprochen. „Viele Weihnachtsfeiern wurden schon angemeldet“, sagt Vanya Leitert. Ihr Gatte spricht von einem „geilen Stress. Es macht Spaß“.