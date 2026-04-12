Seit dem vergangenen Jahr gibt es im Edeka-Center in Bonlanden das französische Restaurant Orangerie. Hinter dem gehobenen Gastronomie-Angebot steckt ein ausgefuchstes Konzept.
Es gibt Austern und Hummer, Ente à L’Orange, Quiche Lorraine, eine klassische französische Bouillabaisse oder einen Lachs Béarnaise, hinterher kann man sich noch eine Mousse au chocolat oder eine Portion Crêpe Suzette gönnen. Das klingt nach dem sprichwörtlichen Essen wie Gott in Frankreich, tatsächlich geht es aber ums Essen der Supermarktkundschaft in Bonlanden. Denn ja, in Gebauer’s Edeka-Center in Filderstadt gibt es seit dem vergangenen Jahr ein gehobenes französisches Restaurant.