Das Trauerspiel um die Gastronomie im Fellbacher Rathaushof geht in eine neue Runde. Nach nicht einmal drei Jahren streicht Christian List die Segel – weil die Stadt mehr Belebung will.









An Speiselokalen mit guter oder sogar gehobener Küche besteht in der Fellbacher Stadtmitte kein Mangel. Bei der Suche nach einem Café für den Plausch mit der besten Freundin tut man sich unterm Kappelberg allerdings schwer. Und gäbe es die Schmiede im Oberdorf nicht, wäre künftig auch ein Treffpunkt für ein gepflegtes Feierabendbierchen kaum zu finden. Denn das mit viel Vorschusslorbeeren gestartete Engagement des Gastronoms Christian List in Fellbach geht schon wieder seinem Ende entgegen. Nicht ganz unerwartet, aber doch überraschend schnell trennen sich die Wege.