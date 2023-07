1 Küchenchef auf Abruf: Philipp Kovacs will den Herd im Goldberg ausgerechnet auf dem Gipfel seiner kulinarischen Karriere verlassen. Foto:

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass sich der Guide Michelin in einer wahren Lobeshymne aufs Restaurant Goldberg und seinen Chefkoch ergossen hat. „Philipp Kovacs begeistert seine Gäste mit sehr durchdachten Kombinationen“, heißt es in der Mitte März an die Buchläden ausgelieferten aktuellen Ausgabe der bekannten Gourmet-Bibel. Gepriesen wird der Küchenchef nicht nur für die Modernität der Menüs, sondern auch für sein Bekenntnis zu ebenso regionalen wie saisonalen Produkten. Die asiatisch angehauchte Crossover-Küche des 39-Jährigen preisen die Restaurantkritiker als hip, die kulinarische Linie als stilsicher, den Service im Goldberg als charmant.