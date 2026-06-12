Die Familie Dümrül bietet in der Pizzeria am Fellbacher Bahnhof auch Public Viewing an. Auf der neuen Außenterrasse können unter anderem die Deutschland-Spiele gemeinsam erlebt werden.
Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, es geht in den Endspurt. Auf der Rückseite des Nebengebäudes des Fellbacher Bahnhofgebäudes wird geschaufelt und werden Platten verlegt. Bis zum Deutschland-Spiel bei der Fußball-WM am Sonntag, 14. Juni, soll alles fertig sein. Dann sollen zusätzlich 50 Plätze zur Verfügung stehen, damit die Fußballfans dort live mitfiebern können, wie Inhaber Hüseyin Dümrül und sein Mitarbeiter Aravinth Gopalakrishnan ankündigen. Die Plätze kommen dann zu den knapp hundert dazu, die bereits auf der großen Terrasse geboten sind. Auf drei großen Bildschirmen können dann die Spiele gemeinsam verfolgt werden.