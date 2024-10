Es gibt gute Nachrichten: Wer die Rufnummer 0711/ 58 89 93 wählt, kommt endlich durch. Der Pächter des Wirtshauses zom Schiller, Reza Sanati, nimmt ab und fragt nach dem Wunsch des Gastes an diesem Montagmittag. „Wir sind so erleichtert, dass es endlich funktioniert“, sagt Sanati.

Gemeint ist der Telefonanschluss – kürzlich habe es geklappt, und die Techniker der Telekom hätten die Freischaltung mit der gewohnten Nummer des Fellbacher Gasthauses ermöglicht. Eigentlich sollte die Nummer schon am 17. August freigeschaltet werden, erzählt Reza Sanati. Am Montag, 26. August, war die Eröffnung des Traditionslokals, das in Blickweite der Fellbacher Schwabenlandhalle liegt. Dann hätten zwar immer wieder verschiedene Techniker vorbeigeschaut – doch mit dem Telefonanschluss hätte es einfach nicht geklappt.

Küchenchef Adrian Schmelzer (links) und Restaurantleiter Kyriakos Manafis in dem Biergarten des Wirtshauses zom Schiller. Foto: Eva Schäfer

Die Presseabteilung der Telekom hat auf Nachfrage unserer Zeitung recherchiert und teilte zu den Ursachen Folgendes mit: „Leider konnten wir den ursprünglich geplanten Bereitstellungstermin nicht einhalten. Zuerst hat ein Wespennest im Kabelverzweiger dafür gesorgt, dass der Anschluss nicht geschaltet werden konnte. Bei einem weiteren Termin stellte unser Servicetechniker fest, dass die Endleitung defekt war.“ Zum Verlegen einer neuen Endleitung seien Baumaßnahmen notwendig gewesen. Doch vor Kurzem konnte einer der Servicetechniker eine neue Endleitung verlegen und eine neue Telefondose setzen, teilte die Presseabteilung der Telekom mit und entschuldigte sich beim Pächter für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

„Wir sind einfach froh, dass die Gäste nun per Telefon reservieren können“, sagt auch der Küchenchef des Restaurants, Adrian Schmelzer. Besonders jetzt, wenige Tage vor dem großen Traditionsfest, dem Fellbacher Herbst, das viele Gäste in die Stadt zieht, sei er erleichtert, dass der Telefonanschluss funktioniere. Der Fellbacher Herbst wird von 11. bis 14. Oktober zum 75. Mal gefeiert – auf Plakaten in der ganzen Region wird für das mehrtägige Event geworben. Inzwischen hätten auch schon einige Gäste für den Fellbacher Herbst im Wirtshaus zom Schiller reserviert.

Das Wirtshaus zom Schiller liegt zentrale nahe der Fellbacher Schwabenlandhalle. Foto: Eva Schäfer

Das in Blickweite der Fellbacher Schwabenlandhalle gelegene Restaurant mit großem Biergarten wurde Ende August neu eröffnet. Das Wirtshaus zom Schiller befindet sich in der Schillerstraße 24. Seit dem Jahr 1977 gibt es das Traditionslokal in Fellbach, bis Dezember vergangenen Jahres ist dort Selma Mittendorf am Herd gestanden. Sie hatte allerdings das Lokal Ende vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen geschlossen.

Die Homepage des Lokals wurde aktualisiert. Unter www.zom-schiller.de ist unter anderem die Speisekarte und die Wochenkarte des wechselnden Mittagstischs aufgeführt. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr. Am Mittwoch ist Ruhetag. Reservierungen unter der Telefonnummer 0711 / 58 89 93.