Gastronomie in Fellbach: Abschied im Wirtshaus zom Schiller

Gastronomie in Fellbach

6 Selma Mittendorf hat 16 Jahre lang das Wirtshaus zom Schiller am Rand des Fellbacher Schwabenlandhallenparks geführt. Foto: Gottfried Stoppel

Selma Mittendorf hört am 23. Dezember nach 16 Jahren in der rustikalen Gaststätte in Fellbach auf. Eine Brauerei übernimmt – auch die bisher erfolglose Suche nach einem Nachfolger.











Am Telefon möchte ein Gast noch eine Reservierung für das nächste Jahr machen. „Tut mir sehr leid, aber für das nächste Jahr können wir das nicht mehr annehmen“, sagt der Mitarbeiter freundlich und erklärt den Grund: Die Tage im Wirtshaus zom Schiller unter der Leitung von Selma Mittendorf sind gezählt. Am Samstag, 23. Dezember, hört die Chefin in dem Fellbacher Traditionshaus auf.