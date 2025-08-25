Gastronomie in Esslingen: Getrennte Rechnungen verboten? Esslinger Restaurant sorgt für Schlagzeilen

Der italienische Wirt Salvatore Marrazzo möchte nicht, dass seine Gäste im „Accanto“ in Esslingen die Rechnung splitten. Seine strikte Regel sorgt für Debatten.
Die Reaktionen reichen von „kleinkariert“ bis „richtig so“: Mit einer klaren Ansage an die Gäste spaltet ein Esslinger Gastronom die Nation. Salvatore Marrazzo, Betreiber des italienischen Restaurants Accanto, lehnt das getrennte Bezahlen kategorisch ab. Er hat eigenem Bekunden nach genug von stundenlangen Diskussionen am Tisch. Die würden den Betriebsablauf erheblich stören, begründet er seine Initiative. Und bittet um Verständnis.