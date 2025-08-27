Die Esslinger Gastronomen sind gespalten, was die neue Regelung fürs Bezahlen des örtlichen Wirts Salvatore Marrazzo angeht.
Von großer Zustimmung bis zu völligem Unverständnis reichen die Reaktionen der Esslinger Gastronomen auf den Vorstoß ihres Branchenkollegen Salvatore Marrazzo. Auch in den Sozialen Netzwerken wird kontrovers darüber diskutiert. Der Wirt des Restaurants „Accanto“ am Esslinger Rathausplatz hatte jüngst erklärt, dass in seinem Lokal keine Rechnungen mehr gesplittet werden – sofern dies nicht schon vor der Bestellung angekündigt wird. Während manche vollstes Verständnis äußern, können andere diese Regelung überhaupt nicht nachvollziehen.