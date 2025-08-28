Der Esslinger Gastronom Salvatore Marrazzo bekommt für seine neuen Bezahlregeln auch Gegenwind – mit teils rassistischer Note.
Einschüchtern lässt sich Salvatore Marrazzo nicht. Die Ansage, dass in seinem Esslinger Restaurant Rechnungen nur noch dann gesplittet werden dürfen, wenn dies vor der Bestellung angekündigt wird, hält er aufrecht – trotz teils heftiger Kritik und manch rassistischer Anfeindung. Er habe gute Gründe für seine Entscheidung, sagt der Betreiber des italienischen Restaurants Accanto.