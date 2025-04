Gastronomie in Esslingen: Café Hygge eröffnet zweiten Standort in der Esslinger Innenstadt

1 Jochen und Annelie Masching betreiben das Café Hygge in Oberesslingen – und bald auch eins an der Maille. Foto: Roberto Bulgrin

Nachdem die Betreiber des Café Maille ihre Gastronomie recht überraschend aufgegeben haben, eröffnet das Café Hygge aus Oberesslingen demnächst einen zweiten Standort am Rande des Esslinger Mailleparks.











Vegetarisch oder vegan und meist glutenfrei sind die Speisen und Getränke im Café Hygge in Oberesslingen. Das kommt offenbar gut an: Inhaberin Annelie Masching ist sehr zufrieden mit der Nachfrage. So zufrieden, dass sie jetzt die Eröffnung eines zweiten Standorts in der Esslinger Innenstadt plant. Noch im Mai will sie ein weiteres Café Hygge im früheren Café Maille eröffnen – Letzteres wurde vor Kurzem überraschend geschlossen.