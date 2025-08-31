Gastronomie in Beilstein: Lokale Küche mit modernem Touch – das Burgrestaurant wird wieder eröffnet

Das Burgrestaurant Beilstein ist seit Jahresanfang geschlossen. Jetzt haben neue Pächter übernommen – die eine besondere Verbindung zu den Räumen haben. Am 5. September geht es los.

Lokale Küche neu interpretiert: Nach diesem Konzept wird das Burgrestaurant Beilstein am Freitag, 5. September, unter dem Namen „Speisewerk“ wiedereröffnet. Anfang des Jahres hatte der bisherige Pächter, Thomas Mayer, altersbedingt aufgehört. Sein Nachfolger heißt nun Mike Väth, der die Räume zusammen mit seiner Verlobten, Alisa Jochum, übernommen hat.

Der neue Betreiber hat zu dem Burgrestaurant eine ganz besondere Beziehung: Genau hier hat er vor acht Jahren seine Ausbildung zum Koch beendet. Damals hatte der inzwischen 27-Jährige noch keine Ambitionen, ein eigenes Restaurant aufzumachen – doch das hat sich geändert.

Nach Krauthof und Schillerhöhe jetzt das Burgrestaurant

Ursprünglich stammt Mike Väth aus Ludwigsburg. Seine Ausbildung begann er im Waldhotel Forsthof in Steinheim. Später wechselte er nach Beilstein und war danach in unterschiedlichen Hotels als Koch tätig, unter anderem im Krauthof in Hoheneck und in der Schillerhöhe in Marbach. „So konnte ich viel Erfahrung sammeln bei unterschiedlichen Köchen“, erzählt Väth.

Ein eigenes Restaurant zu eröffnen, war für ihn anfangs noch gar keine Option. „Das waren eher Freunde und Familie, die meinten: Mach dich doch selbstständig.“ Im Laufe der Zeit setzte sich der Gedanke dann auch bei ihm fest. „Ich habe irgendwann gemerkt: Ich habe wirklich Lust, etwas Eigenes zu machen, nach meinem eigenen Stil zu kochen, eigene Rezepte zu kreieren und mich selbst zu verwirklichen, statt nur nach den Vorgaben von anderen zu kochen.“

Dass das Burgrestaurant seit Anfang des Jahres einen neuen Pächter suchte, war also eine mehr als glückliche Fügung. Nicht nur hatte Mike Väth durch seine Ausbildung schon einen Bezug zu den Lokalitäten, vieles vom Interieur konnte er außerdem übernehmen: „Bestuhlung und Küche, das war alles schon komplett da.“

Der vormalige Pächter und Väths ehemaliger Lehrmeister, Thomas Mayer, habe für ihn außerdem ein gutes Wort eingelegt, als es um die Vergabe des Restaurants ging. So konnte er den Gemeinderat von seinem Konzept überzeugen und wird nun gemeinsam mit seiner Verlobten, einer gelernten Hotelfachfrau, das Burgrestaurant führen.

Nur der Name, Mayers Burgrestaurant, passte jetzt natürlich nicht mehr. Ein neuer musste her. „Wir haben überlegt, was man machen könnte“, erzählt Mike Väth. „Und unser Slogan lautet: Jede Speise ein ehrliches Handwerk. Deshalb sind wir jetzt das ,Burgrestaurant Speisewerk‘.“

Gut bürgerlich mit einem modernen Einschlag

Das kulinarische Angebot ist „gut bürgerlich mit einem modernen Touch“, formuliert es Mike Väth. Was man sich darunter vorstellen kann? Auf der einen Seite gibt es ganz klassisch Kässpätzle oder Schnitzel mit Pommes, auf der anderen einen pochierten Lachs mit Zitronen-Limetten-Risotto und Pistazien-Pesto oder einen Zwiebelrostbraten mit zweierlei Zwiebeln und Bratkartoffelstampf. In Zukunft möchte Mike Väth gerne noch mehr in Richtung gehobene Gastronomie gehen.

Während der 27-Jährige positiv in die Zukunft seines Restaurants blickt, müssen Gaststätten anderenorts aufgeben – Innenstädte haben immer wieder mit Leerstand zu kämpfen. „Natürlich ist es immer riskant, in der heutigen Zeit ein Restaurant zu eröffnen“, sagt Mike Väth. „Aber ich habe auch genügend Bekannte, die selbst ein Restaurant haben und bei denen es gut läuft.“

Zumindest mit Blick auf Personal – damit steht und fällt der Fortbestand von immer mehr Gaststätten, weil sich kaum noch Mitarbeiter finden – hatte Mike Väth bei der Suche keine Schwierigkeiten, wie er erzählt. Dass er und seine Verlobte beide aus der Branche kommen und bereits viele Kontakte hatten, habe viel ausgemacht. „Und ich denke, wenn man seine Sache gut macht und etwas Gutes anbietet, dann kommt das bei den Leuten auch an.“

Am 5. September geht es los

Öffnungszeiten

Eine extra Eröffnungsfeier wird es nicht geben. Am Freitag, 5. September, wird das Restaurant ganz normal mit Essen à la carte um 17.30 Uhr geöffnet, mit kleinem Sektempfang am Tisch. Eine Reservierung ist gerne gesehen, aber nicht erforderlich. Die Öffnungszeiten ab dem 6. September lauten: Donnerstag bis Samstag sowie Montag von 17.30 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Mehr dazu unter www.speisewerk-beilstein.com.

Veranstaltungen

Der Standort verfügt neben den Innenräumen und dem Außenbereich noch über einen großen Gewölbekeller für 70 bis 90 Gäste, der für Veranstaltungen gebucht werden kann. Dort soll es später noch Special Events geben, wie zum Beispiel Rittermahle. Auf Anfrage können diese, ab Gruppen von 25 Personen, auch für den privaten Kreis gebucht werden.