Gastronomie in Beilstein: Lokale Küche mit modernem Touch – das Burgrestaurant wird wieder eröffnet

Das Burgrestaurant Beilstein ist seit Jahresanfang geschlossen. Jetzt haben neue Pächter übernommen – die eine besondere Verbindung zu den Räumen haben. Am 5. September geht es los.
Lokale Küche neu interpretiert: Nach diesem Konzept wird das Burgrestaurant Beilstein am Freitag, 5. September, unter dem Namen „Speisewerk“ wiedereröffnet. Anfang des Jahres hatte der bisherige Pächter, Thomas Mayer, altersbedingt aufgehört. Sein Nachfolger heißt nun Mike Väth, der die Räume zusammen mit seiner Verlobten, Alisa Jochum, übernommen hat.