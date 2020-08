Unfall in Kirchheim unter Teck Flugzeug schießt über Startbahn hinaus – vier Verletzte

Ein Kleinflugzeug ist am Mittwochnachmittag auf einem Flugplatz in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) über die Startbahn hinausgeschossen und in ein parkendes Auto gekracht. Dabei gab es vier Verletzte.