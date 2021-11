1 Vor allem Restaurants in großen Städten wie Stuttgart, Mannheim, Pforzheim, Heilbronn und Freiburg ist die Zahl der Verstöße gegen die Corona-Auflagen noch immer sehr hoch. Foto: dpa/Sven Hoppe

Fehlende Hygienekonzepte und schlechte Corona-Kontrollen: Das Gesundheitsministerium zeigt sich unzufrieden mit der Gastronomie im Südwesten.















Link kopiert

Stuttgart - Das Gesundheitsministerium in Stuttgart beklagt die erneut hohe Zahl an Verstößen gegen die Corona-Auflagen in der Gastronomie. Insbesondere in den größeren Städten wie Stuttgart, Mannheim, Pforzheim, Heilbronn und Freiburg sei dies der Fall gewesen, sagte ein Behördensprecher am Dienstag.

„Leider war die Zahl der Verstöße ähnlich hoch wie bei den letzten Kontrollen. Zumeist hatten die Betriebe kein Hygienekonzept, oder das Hygienekonzept wahr fehlerhaft. Es kam auch vor, dass die Kontaktdaten nicht oder nicht richtig erhoben wurden oder dass die 3G-Nachweise nicht richtig geprüft wurden“, sagte der Behördensprecher auf Anfrage.

Video: Was bei der Corona-Alarmstufe gilt

Alle Städte und Gemeinden waren gebeten, sich an den Kontrollen vergangene Woche Donnerstag und Freitag zu beteiligen. Allein in Stuttgart kamen bei 67 Kontrollen 62 Verstöße zusammen - 30 Mal gab es kein Hygienekonzept. Ähnlich war es in Karlsruhe und Mannheim. Dutzende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

Die Lage ist laut dem Gesundheitsministerium sehr angespannt. Es sei mehr denn je wichtig, dass sich die Menschen im Land an die Vorgaben hielten. „Nur so kommen wir sicher durch den Winter. Wir wollen deshalb nicht verschweigen: Auch weiterhin kontrollieren die Ordnungsämter stichprobenartig die Vorgaben der Corona-Verordnung“, sagte der Behördensprecher weiter.