Gastronomie im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach: Wieder eine Weinstube weniger?

Die urige Weinstube Löwen befindet sich in Uhlbachs Ortsmitte in einem Haus aus dem Jahr 1690. Foto: Kathrin Haasis

Christine Winkle findet, dass sie genug geschafft hat: Im kommenden Frühjahr will die Wirtin von der Uhlbacher Weinstube Löwen in Rente gehen. Ein Nachfolger ist gesucht. Möglicherweise geht dem Stuttgarter Stadtteil ein weiteres Lokal verloren. Wobei sich im Ochsen etwas tut und bald eine Perle öffnet.











Für diese Ankündigung ist Herbert Winkle noch einmal in sein Lokal gekommen. Seine Frau Christine holt tief Luft und sagt: „Ich werde definitiv aufhören – und zwar so bald wie möglich.“ Seit fast 29 Jahren betreibt das Ehepaar die Weinstube Löwen in Uhlbach. Spätestens im kommenden März möchten sie an einen Nachfolger übergeben, der allerdings noch nicht gefunden ist. Und die 65-Jährige wirkt, als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Der Löwe ist schließlich die letzte Wirtschaft im Ortskern mit regulären Öffnungszeiten: Der Hasenwirt ist längst abgerissen, der Ochsen macht seit einhalb Jahren nur noch für Veranstaltungen auf, und sogar das Dreimädelhaus blieb diesen Herbst zu. „Nach Uhlbach gehört wieder ein schwäbisches Lokal“, findet Christine Winkle. Immerhin soll im Frühling das neue, lang angekündigte Tageslokal in der ehemaligen Bäckerei Hägele starten. Und auch im Ochsen tut sich ein bisschen was.