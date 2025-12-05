Mindestens zwei Bewerber hatten Interesse daran, den Gastronomie-Betrieb im Siebenmühlental zu übernehmen. Daniela Brünemann hat mittlerweile neue Pläne.
Jessica Göthel und Julian Schramm sind die neuen Pächter des Restaurants Mäulesmühle im Siebenmühlental. Das steht fest. Bekannt ist das Paar in Leinfelden-Echterdingen durch den Umbau und den Betrieb des Waldgasthofs Schmellbachtal, welchen es weiterhin betreiben wird. Mit der Mäulesmühle planen die beiden nun eine Erweiterung ihres bisherigen Geschäfts.