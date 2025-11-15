Gastronomie im Siebenmühlental: Das sind die neuen Pächter der Mäulesmühle

Jessica Göthel und Julian Schramm wollen ihre Gäste nicht allein mit schwäbischen Klassikern verwöhnen. Das Paar ist in Leinfelden-Echterdingen bereits bekannt.
Gastronomie an besonderen Orten, das ist ihr Ding: Jessica Göthel und Julian Schramm sind die neuen Pächter des Restaurants Mäulesmühle im Siebenmühlental. Bekannt ist das Paar in Leinfelden-Echterdingen durch den Umbau und den Betrieb des Waldgasthofs Schmellbachtal, welchen es weiterhin betreiben wird. Mit der Mäulesmühle planen die beiden nun eine Erweiterung ihres bisherigen Geschäfts. Der Einstieg in eine weitere Gastronomie stand schon länger auf dem Plan, berichten die beiden.