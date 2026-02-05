Zum Einheitspreis von 44 Euro haben sich 19 Gastronomen aus dem Remstal auch dieses Jahr ein Glanzlicht für Genießer ausgedacht – die Aktion läuft vom Valentinstag bis zum 14. März.
Der Landgasthof Hirsch in Remshalden will den Gaumen der Gäste mit Kalbshüfte an glasierten Sauerkirschen verzaubern, in ihrem Kellerbesen in Oeffingen setzt Familie Schmieg auf ein Hummersüppchen und Filetmedaillons in Pfefferrahm, und im Gasthof Lamm in Rommelshausen lockt Alexander Hödl mit geschmorten Ochsenbäckle im Burgundersößchen – bei der Neuauflage der Schlemmermenü-Aktion will das Remstal die Freunde guter Küche auch 2026 wieder vier Wochen lang in den Genießerhimmel führen.