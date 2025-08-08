Gastronomie im Rems-Murr-Kreis: 7 schöne Biergärten zum Entspannen und Schlemmen

Die Regenphase ist erst einmal überwunden – jetzt lässt es sich draußen besonders gut entspannen. Schön, dass im Rems-Murr-Kreis viele tolle Biergärten locken.

Wenn die Sonne scheint und der Feierabend kommt, zieht es viele nach draußen – am besten dorthin, wo kalte Getränke, gutes Essen und eine schöne Kulisse zusammenkommen. Im Rems-Murr-Kreis gibt es zahlreiche Biergärten, doch manche stechen besonders heraus: durch ihre Lage, ihr Angebot oder die besondere Atmosphäre. Sieben Tipps für den Sommer.

1. CBC-Biergarten Korb: Natur pur am Waldrand

Der CBC-Biergarten ist sehr beliebt. Foto: Archiv (Stoppel)

Mitten im Grünen und dennoch gut erreichbar: Der CBC-Biergarten in Korb liegt ruhig auf dem Korber Kopf, umgeben von Bäumen und mit Blick über das Remstal. Bis zu 800 Gäste finden hier Platz – Familien, Wanderer, Hundebesitzer und Radfahrer sind willkommen. Für E-Bikes gibt es eine Ladestation, für Hunde eine eigene Wasserstelle. Die Küche bietet regionale Klassiker, Burger, Kässpätzle und am Wochenende Hähnchen und Haxen vom Grill. Der Zwiebelrostbraten für 7,90 Euro sorgt über die Region hinaus für Furore. Geöffnet ist bei gutem Wetter täglich. Mehr Infos unter www.cbc-restaurant.de.

2. Stadtbiergarten Schorndorf: Bunt, entspannt und stadtnah

Gute Stimmung im Stadtbiergarten Schorndorf. Foto: Stadtbiergarten Schorndorf

Auf den Hahn’schen Wiesen, nahe der S-Bahn und Parkplätzen, will das Team des Stadtbiergartens „ein Biergarten für alle“ sein – mit Erfolg. Kinder spielen auf dem Gelände, Erwachsene genießen Pulled Pork vom Smoker, handgemachte Fladen oder vegane Gerichte. Auf der Karte stehen Biere von Meckatzer und Farny, Most aus Streuobstwiesen und Weine aus Fellbach. Besonders beliebt: die Allgäuer Vesperplatte. Livemusik an ausgewählten Sonntagen sorgt für zusätzliche Stimmung. Geöffnet ist täglich, außer montags, bei Biergartenwetter ab 11.30 Uhr. Aktuelle Infos: www.stadtbiergarten-schorndorf.de.

3. Welzheimer Biergarten am Tannwald: Kastanien, Klassiker und Ruhe

Der Welzheimer Biergarten liegt direkt am Waldrand. Foto: Welzheimer Biergarten

Idyllisch im Welzheimer Wald gelegen, bietet dieser Biergarten Schatten unter alten Kastanienbäumen. Seit 2023 wird er von der Familie Brestel geführt. Auf den Tisch kommen frische Augustiner- und Hopf-Biere vom Fass, Cocktails und Weine vom Weingut Klopfer. Kulinarisch stechen das herzhafte Vesperbrett und der Biergartenteller mit Maultaschen, Fleischküchle und Soße hervor. Direkt nebenan befinden sich der ansprechend gestaltete Römerspielplatz und Minigolf. Geöffnet ist bei gutem Wetter: werktags ab 16 Uhr, samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 11 Uhr. Infos und Veranstaltungen unter: www.welzheimer-biergarten.de

4. Schwaneninsel Waiblingen: Biergarten auf der Rems

Im Schwanen-Biergarten sitzt man unter Kastanienbäumen. Foto: Archiv (Stoppel)

Umgeben von Wasser, Bäumen und Fachwerk ist der Biergarten auf der Waiblinger Schwaneninsel ein besonderer Ort. Nur wenige Meter von der Altstadt entfernt, bietet er schwäbische Küche, Flammkuchen, Backstoikäs, Pulled Pork und vegetarische Alternativen. Die Gäste sitzen entspannt unter Kastanienbäumen. Wer will, kombiniert den Besuch mit einem Spaziergang durch die Talaue oder leiht ein SUP-Board für die Rems. Abends gibt’s Livemusik oder Comedy. Aktuelles Programm und weitere Infos unter: www.biergarten-schwaneninsel.de

5. Weilermer Biergarten in Leutenbach: Familiär und vielseitig

In Weiler zum Stein sitzt man unterm Walnussbaum. Foto: Weilermer Biergarten

Am Ortsrand von Leutenbach-Weiler zum Stein, unter einem großen Walnussbaum und mit Blick ins Grüne, betreibt Björn Ehrlinger seit 2023 den Weilermer Biergarten. Zwei Ebenen – eine sonnig, eine schattig – bieten Platz für viele Gäste. Neben dem Gelände liegt ein öffentlicher Spielplatz. Hunde sind ebenfalls willkommen, für sie gibt es eine Wasserstelle und Hundeeis. Ausgeschenkt werden Biere der Alpirsbacher Klosterbrauerei, Most vom Fass und hausgemachte Säfte. Besonders von Gästen gelobt: der Kartoffelsalat, Wurstsalate und Maultaschen. Selbstbedienung, täglich ab 11 Uhr geöffnet. Mehr Infos: www.weilermer-biergarten.de.

6. Waldheim Backnang („Bei Vesna“): Balkan trifft Boule

Das Waldheim Backnang besticht durch seine Lage. Foto: Archiv (Stoppel)

Im Grünen, am Rand des Backnanger Plattenwalds, liegt Vesna Stanimirovics Waldheim – beliebt bei Familien, Sportlern und Ruhesuchenden. Kinder können sich auf dem nahe gelegenen Abenteuerspielplatz austoben, Jogger und Radler kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Auf der Speisekarte stehen Balkanspezialitäten wie Cevapcici, dazu Burger und Schnitzel. Allgäuer Büble Bier gibt’s vom Fass, auf Vorbestellung auch Spanferkel oder Hähnchen vom Grill. Ein Bouleplatz rundet das Angebot ab. Livemusik und kleine Events finden regelmäßig statt. Geöffnet ist mittwochs bis freitags ab 16 Uhr, samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 11.30 Uhr. Informationen unter www.waldheim-vesna.de.

7. Waldschänke am Ebnisee:Genuss direkt am Wasser

Auch am Ebnisee gibt es einen Biergarten. Foto: Archiv (Rodenhausen)

Wer nach einer Wanderung rund um den Ebnisee bei Kaisersbach einkehren möchte, ist hier richtig. Die Waldschänke liegt direkt am See und bietet klassische Biergartenkost mit Aussicht. Achtung: Eine direkte Anfahrt ist nicht möglich, die Parkplätze sind auf der anderen Seeseite. Die Waldschänke ist ein idealer Platz für eine Rast bei Radtouren oder Spaziergängen – zum Beispiel zur nahe gelegenen Gallengrotte.

Die Speisen sind deftig, die Atmosphäre locker. Auch für Familien mit Kindern ist die Lage attraktiv, am anderen Ufer des Sees lassen sich zum Beispiel Boote mieten. Öffnungszeiten sind wetterabhängig, Informationen gibt es unter www.biergarten-ebnisee.de.