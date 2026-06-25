Die Schwabenstube in Asperg feiert ein beeindruckendes Jubiläum beim Guide Michelin. Ein Blick in die Sterne-Historie im Landkreis Ludwigsburg.
Der kulinarische Sternenhimmel über dem Landkreis Ludwigsburg leuchtet weiter wie gewohnt. Der Guide Michelin hat dieser Tage wieder die besten Restaurants Deutschlands gekürt. Das Ergebnis: Es bleibt bei den bisherigen drei sternegekrönten Restaurants rund um Ludwigsburg. Es sind: die Schwabenstube im Adler in Asperg, das Restaurant Merz (Rose) in Bietigheim und das Lamm in Vaihingen-Roßwag.