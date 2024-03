Rote Linsen Bolognese, Avocado-Pesto mit Spaghetti oder knusprige Sellerie Schnitzel – die vegane Küche hat mehr zu bieten als nur Rohkost. Ein Überblick über Cafés und Restaurants im Kreis Esslingen, die vegane Speisen anbieten.

Start in den Tag Ein guter Tag beginnt mit einem ordentlichen Frühstück. Das moos Café im Unteren Metzgerbach in Esslingen bietet dafür ein grünes Ambiente. Von 10 bis 17 Uhr werden Brote, Kuchen, Waffeln und Kaffee angeboten. Ein Mittagstisch mit Tagessuppen, Bowls und kleineren Snacks runden die Speisekarte ab. „Nach unserer Eröffnung im vergangenen Jahr ließ der Ansturm nicht lange auf sich warten und die Resonanz ist sehr positiv“, sagt Valentina Knoll, Geschäftsführerin von moos Café. Auch einige Nicht-Veganer habe man bereits mit den Speisen und Getränken überzeugen können.

Lesen Sie auch

Im Herzen der Stadt Direkt im Zentrum von Esslingen befindet sich das Café Nali Coffee & Eatery. Hier kann zum Frühstück und Mittag gegessen werden, aber auch zum Feierabend angestoßen werden. Einige vegane Gerichte, wie Suppen oder den marokkanischen Frühstücksteller werden hier angeboten, einige Gerichte auch in vegetarischer Variante. Die Kaffeespezialitäten im NALI-Café können auch alle mit Hafer- oder Mandelmilch als Alternative genossen werden. Das Café hat samstags von 9 Uhr und an allen anderen Tagen der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Abwechslungsreiches Menü Das Angebot für den Mittagstisch des Café Mailles ändert sich jede Woche. Auf der Speisekarte stehen neben Kaffee und Kuchen wöchentlich Gerichte wie Steinpilz-Spaghetti, Frühlings-Pasta mit Spargel, Tomaten und Kräutersaitlingen oder Suppen aller Art. Am Wochenende gibt es im Café auch bis 14 Uhr Frühstück mit Buffet, auch mit veganen Frühstücksspeisen wie veganen Würstchen oder veganem Rührei aus Tofu. Über das Wochenangebot sowie aktuelle Veranstaltung hält das Café über die sozialen Medien auf dem Laufenden. Donnerstags und freitags ist das Café Maille von 12 bis 23 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 8 Uhr.

Gemütliche Auszeit Veganes Rührei, Reisnudel-Bowl oder einen Cappuccino mit Hafermilch. Das Hygge Café und Bistro hat ebenso einiges an veganen Speisen und Getränken zu bieten. "Bei uns im Hygge soll sich jeder wohlfühlen und eine gute Zeit haben", sagt Annelie Masching, Geschäftsführerin Hygge Café und Bistro. Geöffnet ist unter der Woche von 8 bis 15 Uhr, donnerstags von 8 bis 23 Uhr.

Herzhaft und fruchtig Im Café Findelkind im Unteren Metzgerbach in Esslingen kann gebruncht, gefrühstückt und zu Mittag und Abend gegessen werden. „Die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen und uns als zweites Wohnzimmer sehen“, sagt Laura Knab, Geschäftsführerin von Café Findelkind. Über den Winter habe man einige neue Kreationen entworfen, wie veganen Haferbrei oder Birnen-Smoothie. Hinter den Namen in der Speisekarte wie „Dicker Turm“ oder „Zwieblinger Bowl“ verbergen sich fruchtige und herzhafte Bowls oder Belgische Waffeln.

Snacks für die Mittagspause Seit ein paar Monaten hat der Imbiss „Veggiekost“ in der Fußgängerzone im Filderstädter Stadtteil Bernhausen geöffnet. „Einige freuen sich, dass sie bei uns überhaupt veganes Essen bekommen“, sagt Volkan Aykut, Geschäftsführer von „Veggiekost“. Die Speisekarte besteht ausschließlich aus vegetarischen und veganen Speisen: Eintopf mit Reis, Wraps und Fladenbrote mit gegrilltem Gemüse oder auch Veggie-Döner. „Wir machen alles selbst und vor allem beim Geschmack des veganen Döners sind einige mehr als positiv überrascht“, sagt Aykut.

Indische Küche Wer es gerne orientalisch oder schärfer mag, der kann im Restaurant „Soul Of India“ in der Robert-Bosch-Straße in Nürtingen seine Geschmacksnerven auf eine kulturelle Reise schicken. Auf der veganen Karte gibt es kulinarische Speisen wie Dal Tarka oder Bindi Bhajee zu entdecken. Eine Auswahl an Currysoßen, verschiedenen Gemüsesorten und Gewürzen, die mit Basmatireis serviert werden. Das große Angebot an veganen Gerichten hat folgenden Grund: In der indischen Kultur ist das Essen von Fleisch eher unüblich, da viele Tiere als heilig gesehen werden.

Vegane Burger Patties Egal ob Rösti-Ecken, gesalzene Nachos oder rauchige BBQ-Soße – das „The Ladies Diner“ im Esslinger Stadtteil Zell hat für jeden Burger-Liebhaber pflanzlichen Ersatz parat. „Seit circa zehn Jahren haben wir das Konzept, jeden Burger auch in pflanzlicher Alternative anzubieten“, sagt Jennifer Honnef, Geschäftsführerin des The Ladies Diner. Anfangs sei die Nachfrage eher mäßig gewesen, aber mittlerweile gebe es Tage, an denen fast nur pflanzliche Burger verlangt werden.