Tödlicher Unfall bei Pforzheim Lkw-Fahrer kracht in Vordermann und stirbt – A8 voll gesperrt

Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer kommt am Dienstagnachmittag bei einem schweren Unfall auf der A8 nahe Pforzheim ums Leben. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe muss wohl bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.