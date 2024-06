1 Karl Geiger freut sich über die Auszeichnung – ohne vor Stolz abzuheben. Foto: Simon Granville

Der Auszubildende des Schlosshotels Monrepos, Karl Geiger, schaffte bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften mit seinem viergängigen Menü den zweiten Platz.











Link kopiert



An die Lachsnudeln seines Vaters kommt so leicht kein Gericht ran. Karl Geiger lächelt, wenn er an die heimische Pasta denkt. Auch die Weihnachtsgans der Mama und das Schnitzel der Oma lässt den 23-Jährigen strahlen. Schon mit zwölf, dreizehn Jahren liebte er es zu kochen. Dass er seine Leidenschaft einmal zum Beruf machen würde, daran dachte er als Teenager aber noch nicht. Und dass er sich ausgerechnet an dem Ort ausbilden lassen würde, an dem er als Kind immer Kastanien gesammelt hat, hätte er sich auch nicht träumen lassen.