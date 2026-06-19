Gastronomie: Ein Dorf in Süditalien bekocht ganz Stuttgart - in 15 Restaurants

Um bei Mercedes zu schaffen, sind die ersten gekommen. Fünf, sechs Leute waren es, schätzt Francesco Gramisci. „Bei uns gab es nichts“, erklärt der 57-Jährige. „Bei uns“ ist das Dorf Plataci in Süditalien, 1000 Meter über dem Meer in den Bergen gelegen. Von Weinanbau, Trauben und Oliven lebten die rund 1500 Einwohner hauptsächlich. „Mittlerweile ist das halbe Dorf hier“, sagt Francesco Gramisci und lacht. Stift und Zettel holt er sich, um genau nachzuzählen, wie viele Restaurants die Leute aus Plataci in Stuttgart betreiben – und kommt auf die Zahl 15. An einer Wand in seinem Restaurant Riva am Feuersee hängt ein Foto von einer langen Tafel, an der viele von ihnen sitzen. Auf den anderen Bildern sind der Dorfplatz zu sehen, die Berge, ein Bauernhof.

Abschied mit Prosecco – und Rezzo Schlauch sowie Wendelin Niedlich: Mario Brunetti schließt sein L’Aleph. Foto: Archiv/Steingart Mario Brunetti hat kürzlich mal wieder im Riva vorbeigeschaut – auf dem Weg nach Plataci. Er war einer der ersten fünf, sechs Leute: Statt beim Daimler schafften seine Verwandten und Bekannten aus dem Dorf bald bei ihm. Im November 1984 eröffnete er das L' Aleph an der Eberhardstraße, servierte seinen Gästen frische Spaghetti und machte sie mit dem Prosecco di Valdobbiadene bekannt. Mit Konzerten, Ausstellungen und großen Partys avancierte sein Lokal zur Lieblingskneipe von Stuttgarter Unikaten wie dem Grünen Rezzo Schlauch und dem Buchhändler Wendelin Niedlich. Im Juni 1995 wurde der letzte Tango in der Kneipe getanzt. Zu dem Zeitpunkt hatte das L’ Aleph schon elf Ableger: Die Osteria in der Reinsburgstraße, die „eine gefühlte Ewigkeit als Wohnzimmer des Westens diente“, wie in unserer Zeitung stand, machte den Anfang, das Riva folgte im Jahr 1993, danach das Exil di Nuovo am Marienplatz.

Ein Anruf aus Stuttgart, danach einfach geblieben

Bis heute läuft die Rekrutierung auf ähnliche Weise ab. „Komm, es fehlt ein Junge“, wurde Francesco Gramisci nach Stuttgart gerufen, als er in Genf in der Gastronomie arbeitete. Er fing 1991 in die Osteria an, folgte ins neu eröffnete Riva. „Wenn du zwei, drei Monate schaffst, bleibst du“, sagt er. Damals hätten zehn, höchsten 15 Leute aus Plataci in Stuttgart gewohnt, schätzt Francesco Gramisci, heute seien es bestimmt 100 „mit all den Kindern“. Auf seinen Zettel schreibt er unter anderem Goldoni und Tabano, dessen Besitzer auch die Rote Kapelle betreiben, L.A. Signorina am Marienplatz, das Aria am Pragsattel, das Punto in Zuffenhausen, das Salvini in Korntal. Ins Piloni geht er fast jeden Sonntag zum Essen. „Unter uns gibt es keine Konkurrenz“, sagt er.

Seit 2010 als einziger Gastronom aus Plataci im Osten Stuttgarts: Giovanni Brunetti vor seiner Trattoria Krone Foto: Kathrin Haasis

Giovanni Brunetti entschuldigt sich erst einmal für seine Deutschkenntnisse. Nach mehr als 20 Jahren in Stuttgart müssten sie besser sein, findet er. Der 41-Jährige hat zwar 2002 sein Dorf verlassen, aber eben nicht die Gemeinschaft. Zum Urlaub bei der Tante fuhr er eigentlich nach Stuttgart. Kaum angekommen, spannten sie ihn in der Küche vom Riva ein: „Es hat mir gefallen, ich bin einfach geblieben“, beschreibt er den typischen Ablauf. Sein Cousin betreibt das Goldoni, sein Nachbar das Tabano. Als sich 2010 im Osten der Stadt die Krone anbot, verwandelte er sie in seine Trattoria – in dieser Ecke Stuttgarts war er der Erste aus Plataci. Mario Brunetti vom L’ Aleph hätte ihnen „das gute Leben in Deutschland“ gezeigt, lautet seine Erklärung für die Auswanderungswelle, und dass die Gastronomie ein schneller Weg in die Berufstätigkeit sei.

„Wir waren sehr hungrig“, sagt Giovanni Basile. Vom L’ Aleph aus wechselte er ins Exil di Nuovo, machte sich in der Bolzstraße selbstständig. Mit seinen Freunden seit Kindheitstagen, die im Riva gearbeitet hatten, eröffnete er 2002 La Piazza im Gerichtsviertel. Zu Dritt könnten sie in ihrem Lokal durchgängig warme Küche anbieten, lautete der Plan von Giovanni Basile, Vittorio Bellusci und Giovanni Troiano. Dass sie „ganz normale Menschen geblieben sind“, ist für den 59-Jährigen ein weiterer Erfolgsfaktor, der seiner Meinung nach an ihrer Herkunft liegt. Die Gäste würden spüren, wie sehr sich der Gastronom für sie einsetze. Im La Piazza geht die Beziehung so weit, dass Giovanni Basile mit ihnen in seine Heimat reist. Dass das Restaurant Ende August schließen muss, löst bei den Betreibern zwiespältige Gefühle aus: Auf der einen Seite hätten sie eine Pause verdient, auf der anderen „hatten wir hier die besten Jahre“, sagt er. Seine Tochter Rosa will er künftig bei ihrem Catering unterstützen, vielleicht ein neues gastronomisches Projekt aufgreifen, aber keinesfalls dauerhaft nach Süditalien zurückkehren. „Unser Leben ist in Stuttgart“, betont Giovanni Basile.

Plataci auf der Speisekarte im Riva

Im Riva zeigt sich Plataci manchmal auf der Speisekarte: Wenn Francesco Gramisci die aufgerollten Nudeln mit Rindfleisch auftischt, die sein Opa sonntags kochte, Lamm mit Kartoffeln oder wilden Spargel mit Salsiccia, wenn das Gemüse den Flug überlebt. Den Namen des Dorfes hob bislang nur Piero Pesce, der Neffe von Giovanni Basile, aufs Schild: „Salotto di Plataci“ taufte vor ein paar Jahren ein Pop-up am Marienplatz, das Wohnzimmer von Plataci. Am 1. April reihte er sich mit seiner in Böblingen eröffneten Trattoria Tutt’Apposto in die Riege der Restaurantinhaber ein. „Jetzt kommt nichts mehr“, sagt Francesco Gramisci, „die Jungen haben keine Lust mehr.“ Lorenzo Bellusci geht davon aus, dass er einer der Letzten ist, den es aus dem Dorf in der Stadt zog: Sein Vater schickte ihn 2011 direkt nach der Schule ins Goldoni, nach acht Jahren stieg er im Riva ein, wo der 34-Jährige Partner werden soll. „Bella Vita ist in Italien“, sagt er, „hier ist Arbeit – und auch das Leben.“