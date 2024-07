Gastronomie: Die „Burger Welt“ gibt es bald auch in Weinstadt

1 Zum 1. Oktober soll die „Burger Welt Weinstadt“ eröffnet werden. Foto: Gottfried Stoppel

Nach der Pleite der 2020 in den Neubau der Kreisbau eingezogenen Bäckerei stand die Fläche im Erdgeschoss zweieinhalb Jahre leer. Im Herbst soll die Eröffnung sein.











Link kopiert



Schon als einst oben im Gebiet Halde der sogenannte Schwarze Peter gebaut wurde, der Hochhauskomplex an der Straße in Richtung Rommelshausen, war bereits die Frage, was kommt an Infrastruktur in Sachen Grundversorgung dort in das neue, einwohnerstarke Wohngebiet. Heute ist man in Weinstadt beim Baugebiet Halde V angekommen, die Bebauungsgrenze reicht längst bis zur Verbindungsstraße, die von der Landhauskreuzung aus gen Strümpfelbach führt. An der Versorgungsfrage hat sich wenig geändert. Im Gegenteil.