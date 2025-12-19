Die Firma Rauschenberger aus Fellbach wächst weiter: In diesem Jahr hat sie auf Mallorca einen neuen Motorworld-Inn-Standort eröffnet. Im März soll Böblingen folgen.

Rauschenberger expandiert und verlässt das Fest- und Inland. Im spanischen Palma de Mallorca betreibt das Gastro-Event- und Catering-Unternehmen, das seinen Sitz in Fellbach hat, seit ein paar Monaten sein zweites Motorworld Inn. Die Location liegt nicht direkt im Zentrum von Palma, sondern „dort, wo es etwas ruhiger ist, außerhalb“, erzählt Natascha Flamm, die mittlerweile die meisten Anteile am von Jörg Rauschenberger gegründeten Unternehmen hält und Geschäftsführerin ist.

Im Frühjahr hat das Motorworld Inn auf Mallorca eröffnet: „Wir haben unsere Zeit gebraucht“, sagt Natascha Flamm, „aber jetzt laufe es bestens. Die Personalrochade sei abgeschlossen, das Team gut eingespielt. Dennoch ist sie selbst oft vor Ort. Die zweifache Mutter pendelt oft zwischen Fellbach und der Insel und ist gedanklich bereits bei der nächsten Neueröffnung. Im März eröffnet Rauschenberger das dritte Motorworld Inn, es wird in Böblingen die Gäste empfangen. Böblingen ist kein absolutes Neuland für Rauschenberger, die Firma war dort schon vor Jahren gastronomisch aktiv.

Rauschenberger bietet an allen drei Standorten Fine-Dining an

Es sei die „beste Entscheidung“ gewesen, sich in München im Motorworld Inn zu engagieren, so Natascha Flamm. Die Motorworld liegt in München-Freimann, in den Lokhallen, die Teil des historischen Bahnausbesserungswerks sind und den Werkstattcharakter beibehalten haben. „Wir bieten an allen drei Standorten Fine-Dining an“, erklärt Natascha Flamm. „Das Gesamtkonzept ist immer das gleiche“ – und an allen Standorten, auch künftig in Böblingen, gibt es Platz für mindestens 200 Gäste, plus einen Außenbereich.

Dem regionalen Aspekt wird dabei immer besondere Aufmerksamkeit gewidmet, sowohl bei der Ausstattung, die in Palma modern, hell und luftig ist, als auch bei der Küche. In Palma gibt’s zusätzlich Tapas, in Böblingen soll auch schwäbische Küche serviert werden. In München sorgen in der Weihnachtszeit eine Almhütte und ein Weihnachtsmarkt für Stimmung.

Rauschenberger bleibt dabei seiner Linie treu: Konzepte werden auf die neuen Locations abgestimmt, und es wird immer stark auf Ambiente und Ausstattung geachtet. Das kennt man von dem Fine-Dining-Unternehmen, das bis vor einem Jahr die Schwabenlandhalle in Fellbach als Caterer versorgt und dort die große Profi-Küche für seine vielen Aufträge in ganz Deutschland genutzt hatte.

Rauschenberger verzaubert mit „Feel the forest“

Nachdem der Vertrag in der Schwabenlandhalle auslief, ist Rauschenberger mit seinem Küchenteam ins „Heppach 80“ nach Endersbach umgezogen. Logistik und Verwaltung sind in der Schaflandtstraße in Fellbach geblieben. Dort bespielt das Unternehmen auch die große Event-Location „Goldbergwerk“, die sich auf zwei Etagen erstreckt und alljährlich immer in der kalten Jahreszeit als Pop-up-Restaurant „Supper Club“ öffnet. „Feel the forest“ ist nun im zweiten Jahr das Motto. Die aufwändige Deko hat sich Birgit Martinez von der Fellbacher Firma Decor + More ersonnen. Sie arbeitet mit viel echtem Grün, Moos und Rinde, lauschiger Beleuchtung und Hunderten echten Kerzen.

„Feel the forest“ ist nun im zweiten Jahr das Motto beim „Supper Club“. Foto: Ingrid Sachsenmaier

Das Menü dazu kreiert das Küchenteam von Rauschenberger, vorherrschend sind die Farben Braun und Grün - Waldkräuter, dunkles Fleisch und Beeren kommen zum Einsatz. Das Konzept „Feel the forest“ kann auch für private Events und an anderen Locations gebucht werden. Im Goldbergwerk wird der Supper Club gerne für Weihnachtsfeiern und Feiern im Freundeskreis gebucht, jeden Abend gibt es „zwei Settings“, um 18.30 und 19.45 Uhr, und zwei Menüs, eines davon vegetarisch. Nur wenige Termine sind öffentlich und frei buchbar. Neben Weinen aus Italien und Frankreich stehen auch Weine der Fellbacher Weingüter Schnaitmann und Aldinger auf der Karte sowie vom Weingut Idler.