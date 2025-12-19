Die Firma Rauschenberger aus Fellbach wächst weiter: In diesem Jahr hat sie auf Mallorca einen neuen Motorworld-Inn-Standort eröffnet. Im März soll Böblingen folgen.
Rauschenberger expandiert und verlässt das Fest- und Inland. Im spanischen Palma de Mallorca betreibt das Gastro-Event- und Catering-Unternehmen, das seinen Sitz in Fellbach hat, seit ein paar Monaten sein zweites Motorworld Inn. Die Location liegt nicht direkt im Zentrum von Palma, sondern „dort, wo es etwas ruhiger ist, außerhalb“, erzählt Natascha Flamm, die mittlerweile die meisten Anteile am von Jörg Rauschenberger gegründeten Unternehmen hält und Geschäftsführerin ist.