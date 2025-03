Gastronomie auf der Waldau in Stuttgart: Umbau für ein neues Tobi’s beim Fernsehturm beginnt

1 Das Gastrohäuschen auf der Waldau wird entkernt und von Grund auf saniert. Foto: ubo

Das kleine Gastrohäuschen beim Fernsehturm, an dem sich seit 30 Jahren baulich nichts verändert hat, wird nun von Grund auf saniert. Wir sprachen mit der künftigen Pächterin Julia Meyer über ihre Pläne für ein neues Tobi's im ehemaligen Grill-Kiosk.











Das Gastrohäuschen beim Fernsehturm und dem Gazi-Stadion auf der Waldau ist in die Jahre gekommen. „Man merkt, dass dort seit drei Jahrzehnten nichts mehr gemacht wurde“, sagt Julia Meyer, die mit ihrem Mann Tobias Meyer das Tobi’s Restaurant in der Stuttgarter City sowie das Waldauerle und die Waldauerin in Degerloch betreibt. „Im Bestand“ werde nun der ehemalige Grill-Kiosk saniert, der über ein Jahr lang leer stand. Die Investitionen dafür seien hoch. Da noch völlig offen sei, ob es noch „bauliche Überraschungen“ gibt, was man noch alles tun müsse, vermag die künftige Pächterin noch nicht abschätzen, wann es losgehen kann mit dem Neustart. Sie hofft aber, dass dies vor Sommer gelingt.