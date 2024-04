Gastronomie auf der Waldau in Stuttgart

1 Das Ferdinand feiert am 19. April die Eröffnung. Foto: /Vögele

Der Ärger um das Woody’s, um nicht bezahlte Pacht und Verwüstungen, hat dem Allgemeinen Bildungsverein als Eigentümer hohe Verluste gebracht. Nun ist die Freude über den Neustart im Vereinsheim groß: Am 19. April eröffnet das Ferdinand.











Den Schaden, der dem Allgemeinen Bildungsverein (ABV) durch fehlende Pachtzahlungen entstanden ist, schätzt der Vorsitzende Günther Otto auf 30 000 Euro. So hoch sind die Forderungen, die der Verein an den ehemaligen Wirt des Woody’s richtet, der im Unfrieden das Lokal am Guts-Muths-Weg 10 auf der Waldau im vergangenen September verlassen hat.