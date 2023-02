1 Die California Bounge am Börsenplatz wird nun umgebaut. Foto: /ubo

Von der Westküste der USA geht’s in den Indischen Ozean: Die Bar California Bounge am Börsenplatz wird umgebaut im Mauritius-Stil. Die Betreiber haben den Pachtvertrag mit der L-Bank verlängert, wollen aber mit einem jungen Team das Konzept ändern.









Als eine Mischung aus Bar und Lounge ist die California Bounge vor mehr als 20 Jahren am Börsenplatz auf zwei Stockwerken und mit großem Außenbereich eröffnet worden. Ein Kaminzimmer lockte, im ersten Stock war die lange Bartheke ein Schmuckstück, Sonnenliegen standen bereit, maritimes Flair lud ein zu Cocktails und Snacks. Nun aber ist die Location unweit des Denkers und der Theodor-Heuss-Straße geschlossen. Denn sie wird von Grund auf umgestaltet.

Künftig gibt’s ein größeres Angebot aus der Küche

Die bisherigen Betreiber Oliver Joos und Raimund Welte haben den Pachtvertrag mit der L-Bank verlängert, wollen Anfang März in einem neuen Ambiente im Mauritius-Stil neu eröffnen. Der neue Name ist noch streng geheim. Lena Grübele wird Geschäftsführerin mit einem neuen Konzept, das die Urlaubsstimmung eines Beachclubs in die Stuttgarter City bringen will. Der Börsenplatz liegt dann bald am Strand.

Künftig soll das Angebot der Küche deutlich erweitert werden. Es wird in dem neuen Bar-Restaurant also erheblich mehr geben als Snacks. „Die jungen Leute wollen, wenn sie ausgehen, essen und trinken“, sagt Oliver Joos, „bevor sie sich dann überlegen, ob sie in einen Club gehen oder nach Hause.“ Mit großem Aufwand werde man die Innenräume umgestalten.

Der bisherige Wirt bricht auf zu einer längeren Reise

Joos bleibt Teilhaber, erfüllt sich nun aber einen Traum: Nach mehr als 35 Jahren im Nachtleben wird er mit seiner Frau und Hund zu einer längeren Reise im Van Richtung Sizilien aufbrechen. Während er an italienischen Stränden weilt, wird sein Lokal daheim in Stuttgart zu einem Beachclub.