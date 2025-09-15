Gastronomie am Flughafen: Mediterrane Küche auf „Wolke 7“ – Genießen mit Blick auf Flugzeuge

Mit dem zypriotischen Lokal „Wolke 7“ belebt der Gastronom Yavuz Arslan die Besucherterrasse des Stuttgarter Flughafens. Im „DönAir“ gibt es Fast Food für Eilige.
Er kenne jede Ecke auf dem Stuttgarter Flughafen, sagt Yavuz Arslan. Vor 30 Jahren hat der Touristik-Fachmann dort seine Ausbildung gemacht. Jetzt betreibt er das Restaurant „Wolke 7“ auf der Besucherterrasse. Zum zypriotischen Frühstück oder französischen Pâtisserien im Glaspavillon oder auf der Terrasse gibt es den spektakulären Blick aufs Vorfeld inklusive.