Gastronomie am Eugensplatz in Stuttgart: Aus der Apotheke im „Loriot-Haus“ wird das Bistro Lieblingsmensch

Christian List gibt die Apotheke am Eugensplatz auf – und macht den Weg frei für das Bistro Lieblingsmensch, das sich unter einem Bordell in der Altstadt befand. Ein queeres Führungstrio betreibt nun die Location im „Loriot-Haus“ – nicht nur für die Community.

Im dritten Stock dieses markanten Eckhauses am Eugensplatz, das 1891 im Stil des Historismus, also mit Anleihen an die Architektur früherer Epochen, gebaut worden ist, lebte Loriot als Kind von 1938 bis 1941. Das Denkmal mit dem Mops davor erinnert daran – der begnadete Humorist war Mops-Fans. Im Erdgeschoss befand sich über Jahrzehnte eine echte Apotheke, die viel über Nebenwirkungen und Risiken wusste. 2016 wurde aus diesen Räumen ein beliebter Anlaufpunkt für alle Menschen, die sich rezeptfrei was Gutes für Leib und Seele selbst verschreiben wollten – sie wurden zu einer Tagesbar.

Als der Wirt Lutz Metzger im März 2023 verkündete, er werde seinen Treff schließen, weil die Kosten zu sehr steigen würden, als dass sich die Gastronomie hier lohnen würde, waren viele Fans dieses besonderen Orts traurig. Doch dann war Christian List zur Stelle, der in der Stuttgarter Gastro-, Catering- und Clubszene schon viele Erfolge gefeiert hat. In die Location in der Halbhöhe sei er schon lange verliebt, sagte er, und so wurde der Cannstatter im Juni des vergangenen Jahres zum neuen „Apotheker“ am Eugensplatz.

Das Herz vom Lieblingsmensch hängt nun an den Fenstern der früheren Apotheke am Eugensplatz. /ubo

Christian List sagt: Apotheke war nicht wirtschaftlich

Nach 17 Monaten wechselt nun erneut die Gastroführung. Aus dem Apotheker an der Haußmannstraße 1 wird das Café und Bistro Lieblingsmensch, das von den Tiefen der Altstadt zur Aussichtsplattform am Galatea-Brunnen umzieht „Wir hatten die Apotheke für ein personelles Rumpfteam für den Künstlerbund aufgebaut“, sagt Christian List am Dienstag unserer Zeitung, „da hatte ich die Zuversicht, dass bei so wenigen Bewerbern der Zuschlag bei uns landet.“ Da daraus nichts werde, sei die Apotheke „als Regiebetrieb zu weit weg von unserem Alltag und nicht wirtschaftlich“.

Eröffnung wird am 10. Dezember gefeiert

So freut sich List darüber, dass sich so schnell eine Nachfolge gefunden hat. Ceege, Marcel und Silvio – sie wollen ihre Nachnamen für sich behalten – eröffnen am 10. Dezember ein Bistro in der früheren Apotheke. Das Soft Opening hat bereits begonnen. Ceege betrieb seit Oktober 2020 die Bar Lieblingsmensch im Leonhardsviertel, ihre beiden Gastrokollegen waren dort häufige Gäste. Den Standort in der Altstadt empfand die Wirtin zunehmend als problematisch. Direkt über diese Location befindet sich das Laufhaus Edelweiß. Viele Freier verirrten sich und dachten, das Lieblingsmensch sei ein Bordell.

Die Bar Lieblingsmensch befand sich bisher unter dem Laufhaus Edelweiß im Leonhardsviertel Foto: privat

Zunächst nur Getränke, im nächsten Jahr auch Speisen

Jetzt freut sich Ceege auf den Umzug zum Eugensplatz mit zwei früheren Stammgästen, die nun ihre Geschäftspartner sind. In den hellen Räumen der ehemaligen Apotheke will das queere Führungstrio eine „einzigartige Wohlfühlatmosphäre“ schaffen – keineswegs nur für ein queeres Publikum. Die direkte Anbindung an die U-Bahnlinie U15 und die Bushaltestelle der Linie 42 seien optimal. Mit „viel Liebe zum Detail“ wollen die drei „ein Wohnzimmer für Stuttgart voller Herzlichkeit und Charme“ schaffen.

Zunächst wird es nur Getränke geben. Im Januar soll ein „sorgfältig zusammengestelltes kulinarisches Angebot“ folgen, mit frischen Speisen, Snacks, Kuchen und Frühstück. Hat Ceege nicht Sorge, an einem schwierigen Ort neu zu starten, an dem ihre beiden Vorgänger keinen wirtschaftlichen Erfolg hatten? „Wir haben so viele Stammgäste aus dem Lieblingsmensch“, sagt die Wirtin, „die kommen bestimmt mit.“ Die Lage auf der Halbhöhe mit Aussicht sei deutlich besser als bisher in der Altstadt.

Vorerst ist das Bistro Lieblingsmensch dienstags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags und montags ist geschlossen.