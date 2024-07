Gastronom aus Ludwigsburg: Torsten Lacher sagt der Musikhalle ade

1 Abschied aus der Musikhalle: Ester Kölmel (links) und Elmar Kunz (rechts) mit Torsten und Stephanie Lacher und Prinzessin Maija. Foto: avanti/Ralf Poller

Nach mehr als 25 Jahren endet eine Ära in der Event-Location am Ludwigsburger Bahnhof. Wie es dort weitergeht, soll erst nach der Sommerpause öffentlich werden.











Was hat Torsten Lacher in den mehr als 25 Jahren nicht alles in der Ludwigsburger Musikhalle erlebt: Mehrere tausend Veranstaltungen hat der Gastronom bewirtet, Promis wie Königin Silvia, Günther Oettinger oder Lothar Späth kennengelernt. Mit Letzterem hat er sogar Skat gespielt. Es waren 25 bewegte und bewegende Jahre „mit vielen besonderen Momenten“, wie es Torsten Lacher sagt. Momente wie diese, wenn ein Gast ihn nach einem runden Geburtstag in den Arm nahm und Freudentränen vergoss: „Da kriegst selber Gänsehaut.“