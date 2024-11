Gastrolle mit seinem Vater: Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick: Sohn James startet durch

James Wilkie Broderick (22) steht zum ersten Mal gemeinsam mit seinem berühmten Vater vor der TV-Kamera. Der Sohn von Matthew Broderick (62) und "Sex and the City"-Ikone Sarah Jessica Parker (59) dreht laut "Deadline" eine Episode der Krimiserie "Elsbeth" mit seinem Vater. Die Folge des "The Good Wife"-Spin-offs mit den Brodericks soll 2025 ausgestrahlt werden.

Für James Wilkie Broderick ist der Part in "Elsbeth" sein bisher größter Auftritt vor der Kamera. Vorher spielte er nur einen kleinen Part in der Miniserie "Lady in the Lake" mit Natalie Portman (43). In den Credits wird er als Bediensteter eines Country Clubs geführt. In der New Yorker Theaterszene ist der Nachwuchsdarsteller aber schon länger aktiv. Parallel studiert er Schauspiel an der Brown Universität.

James Wilkie Broderick ist das erste Kind des "Ferris macht blau"-Darstellers Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker. Er wurde im Oktober 2002 geboren. 2009 kamen seine Schwestern, die Zwillinge Tabitha und Marion zur Welt, sie wurden von einer Leihmutter ausgetragen.

Diese Rollen spielen Vater und Sohn

In der "Elsbeth"-Folge mit seinem Sohn spielt Matthew Broderick einen Mann namens Lawrence Grey. Er sorgt dafür, dass der Nachwuchs der Reichen von Manhattan auf ein gutes College kommt. Unabhängig von Leistung und Charakter der Sprösslinge. Als seine Stellung bedroht wird, schreckt Grey nicht vor Mord zurück. Broderick Junior verkörpert wiederum Carl, einen Angestellten der Firma von Lawrence Grey. Er wird als "Erfolgstrainer" beschrieben.