Die ehemalige Dschungelkönigin Désirée Nick ist als Gaststar bei "In aller Freundschaft" zu sehen. In der Sachsenklinik spielt sie die Geschäftsführerin eines Kosmetikladens mit Nierenproblemen - ihre jüngsten Erfolge als Schauspielerin feiert sie mit gewohnt spitzer Zunge.

Désirée Nick (69) widmet sich seit einiger Zeit verstärkt der Schauspielerei. Am 10. Februar um 20:15 Uhr ist die ehemalige Dschungelkönigin nun auch als Gaststar in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" zu sehen. In der Folge "Abschied vom Festhalten" (Folge 1125) spielt sie die Kosmetik-Geschäftsführerin Karen Olfers, die mit Nierenschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert wird.

Auf Instagram feiert Nick die Rolle mit ihrer typischen Mischung aus Stolz und Schlagfertigkeit: "Nach 40 Jahren im Business nun schon meine zweite Primetime-Schauspielrolle! Das kommt davon, wenn man sich nicht hochschläft!", schreibt sie. Und setzt noch einen drauf: "F.ck the bitches die überall verbreiten ab 50+ gibt es für Frauen keine Rollen mehr! Im Gegenteil: Ich werde gerade erst ab der Rente entdeckt! Das macht mich zum Nachwuchs."

Kosmetik-Chefin mit Nierenproblemen

In dieser Episode steht Karen Olfers im Mittelpunkt, die nicht nur gesundheitlich angeschlagen ist, sondern sich auch große Sorgen um ihre Karriere macht. Als Leiterin eines Kosmetikgeschäfts ist sie ständig im Einsatz - so sehr, dass selbst Pfleger Kris Haas (Jascha Rust) genervt ist, weil ihr Handy ununterbrochen klingelt. Bei einer Untersuchung stellt Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) fest, dass Karen unter einer beidseitigen Nierenstauung leidet, und ruft Dr. Kaminski (Udo Schenk) zur Unterstützung hinzu.

Während Karen im Krankenhaus bleiben muss, plagen sie Zweifel, dass ihr junger Assistent Boris Achtel (Max Hegewald) sie ersetzen könnte. Doch bevor er einspringen kann, steht er vor einem ganz praktischen Problem: Ohne ihr Passwort läuft im Geschäft gar nichts. Für etwas Leichtigkeit sorgt schließlich eine witzige Wette zwischen Karen und Boris, wer es schafft, Dr. Kaminski eine Anti-Falten-Creme zu verkaufen...

Nick auf dem Weg zur gefragten Seriendarstellerin

Die Rolle bei "In aller Freundschaft" reiht sich in eine bemerkenswerte Serie von Schauspielengagements ein, die Nick in jüngster Zeit vorzuweisen hat. Allein 2025 war sie unter anderem in "SOKO Potsdam", im Fernsehfilm "Keine Scheidung ohne Leiche", beim Spin-off "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" sowie in sechs Folgen von "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Hinzu kam ihre Teilnahme in der Reality-Show "Promi Big Brother".

In letztgenannter BR-Serie sorgte sie als Hannoveraner Psychologin im ländlichen Lansing für Wirbel. Ein längeres Engagement bei "Dahoam is Dahoam" könne sie sich "auf jeden Fall" vorstellen, sagte sie spot on news vor der Ausstrahlung im Juni 2025, "das wäre großartig". Damals wollte sie den Zuschauerreaktionen allerdings noch nicht vorgreifen, "denn man darf eines nicht vergessen: Die Menschen haben mich ja im TV in völlig anderen Projekten gesehen. Was bei den Leuten hängen geblieben ist, sind die Bilder vom Dschungelcamp oder 'Promis unter Palmen'." Ihr Comeback in dieser ganz anderen Rolle sei ein "großer Kontrast zu dem, was man bislang von mir jemals im TV gesehen hat, und dafür bin ich sehr dankbar", schwärmte sie im Interview.

Anlässlich der neuesten Ausstrahlung bezeichnete sich die 69-Jährige mit einem Augenzwinkern als "Newcomer" und schrieb stolz: "Finally: eine Dschungelqueen mit Expertise!" Die Folge "Abschied vom Festhalten" ist auch in der ARD Mediathek abrufbar und nach der TV-Ausstrahlung dort ein Jahr lang verfügbar.