Die ehemalige Dschungelkönigin Désirée Nick ist als Gaststar bei "In aller Freundschaft" zu sehen. In der Sachsenklinik spielt sie die Geschäftsführerin eines Kosmetikladens mit Nierenproblemen - ihre jüngsten Erfolge als Schauspielerin feiert sie mit gewohnt spitzer Zunge.
Désirée Nick (69) widmet sich seit einiger Zeit verstärkt der Schauspielerei. Am 10. Februar um 20:15 Uhr ist die ehemalige Dschungelkönigin nun auch als Gaststar in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" zu sehen. In der Folge "Abschied vom Festhalten" (Folge 1125) spielt sie die Kosmetik-Geschäftsführerin Karen Olfers, die mit Nierenschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert wird.