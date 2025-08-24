Bestellen per QR-Code statt über die Kellnerinnen und Kellner: Wandelt sich die Gastrokultur in Stuttgart?
In immer mehr Stuttgarter Restaurants gehört der die klassische Speisekarte auf dem Tisch oder das Warten auf die Bedienung der Vergangenheit an. Stattdessen heißt es: Platz nehmen, QR-Code am Tisch scannen und direkt per Smartphone Getränke und Speisen bestellen – samt digitaler Bezahlung. Was in der Corona-Pandemie vielerorts begann, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil der Gastronomieszene entwickelt. Ob neu eröffnete Lokale oder bestehende Betriebe – viele setzen mittlerweile auf digitale Systeme, die den Bestellprozess vereinfachen.