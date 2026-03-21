Monatelang war umgebaut worden, nun hat in Degerloch ganz neu das Café Amour eröffnet. Die junge Inhaberin hat sich den Standort im Außenbezirk sehr bewusst rausgesucht.
Als Havin Genc sich kurz setzt, entweicht ihr ein kleiner Seufzer. Kurz mal durchschnaufen. Seit einigen Tagen ist sie nonstop in Bewegung, wie bei einem Dauerlauf. Am 16. März hat ihr Café Amour eröffnet, und seither steht ihr Leben kopf. Im positiven Sinn. „Das war ein Kindheitstraum von mir“, sagt die gelernte Friseurin und schaut sich zwischen den vielen Tischen mit den bequemen Sesseln, der mit dunklem Holz verkleideten Theke und der riesigen Fensterfront um.