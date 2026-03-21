Monatelang war umgebaut worden, nun hat in Degerloch ganz neu das Café Amour eröffnet. Die junge Inhaberin hat sich den Standort im Außenbezirk sehr bewusst rausgesucht.

Als Havin Genc sich kurz setzt, entweicht ihr ein kleiner Seufzer. Kurz mal durchschnaufen. Seit einigen Tagen ist sie nonstop in Bewegung, wie bei einem Dauerlauf. Am 16. März hat ihr Café Amour eröffnet, und seither steht ihr Leben kopf. Im positiven Sinn. „Das war ein Kindheitstraum von mir“, sagt die gelernte Friseurin und schaut sich zwischen den vielen Tischen mit den bequemen Sesseln, der mit dunklem Holz verkleideten Theke und der riesigen Fensterfront um.

Das Café Amour ist der neueste Gastro-Zugang in Stuttgart-Degerloch. Zu finden ist das Lokal unmittelbar an der Stadtbahn-Haltestelle „Degerloch“, also im Zentrum des Stuttgarter Außenbezirks. Die Zacke und mehrere Buslinien halten ebenfalls quasi vor der Haustür. Für Havin Genc ist der Standort daher perfekt. Aber nicht die gute Verkehrsanbindung sei entscheidend gewesen. Degerloch sei aus einem weiteren Grund ihre erste Wahl gewesen. „Wir wollten was rausbringen an einem Standort, wo es noch nicht viel gibt“, sagt sie. Unten im Kessel finde man quasi an jeder Ecke ein Café, doch hier oben auf der Filderebene gebe es nicht allzu viele Möglichkeiten, gemütlich bei einem Kaffee zu verweilen. „Für mich ist das ein Wohnzimmer“, sagt sie und strahlt.

In diesem Wohnzimmer werden diverse Kaffee- und Heißgetränkespezialitäten serviert, von orientalischem Gewürz-Mokka bis Ingwer-Honig-Espresso, von Matcha- bis Chai-Latte. Fürs Anstoßen auf der Terrasse werden zudem Wein, Aperol oder andere spritzige Drinks ausgeschenkt. Dazu gibt es belegte Brote und Süßes aus zwei großen Kuchentheken. In denen findet sich eine üppige Auswahl an Sahnetorten, veganen und glutenfreien Kuchen, italienischem und orientalischem Gebäck. „Für alle etwas“, sagt die Betreiberin lächelnd.

Von orientalischem Mokka bis zur veganen Torte

Obwohl das Café Amour noch nagelneu ist, hat sich das Angebot vor Ort bereits herumgesprochen. An diesem sonnigen Nachmittag finden immer wieder Grüppchen oder auch Einzelpersonen den Weg in die Räume des ehemaligen Cafés Olé. „Die Räume standen sehr lang leer“, erzählt Havin Genc. Im vergangenen Winter hätten sie und ihre Familie dann mit dem Umbau begonnen. Und auch jetzt noch, nach der Eröffnung, sind Mama, Papa und Tante an Bord und helfen mit. „Wir sind ein komplettes Familienunternehmen.“

Havin Genc ist jung. So jung, dass sie ihr Alter lieber nicht in der Zeitung lesen will, um nicht darauf reduziert zu werden. Die Neu-Gastronomin aus Bad Cannstatt will lieber mit Leistung und einem guten Konzept überzeugen. Und ja, sie hat sich einiges vorgenommen. Das Café Amour ist täglich bis in den Abend hinein geöffnet. Im großen Lokal, das sich über zwei Ebenen erstreckt, finden schätzungsweise um die 50 Personen Platz. Ihre Gäste will Havin Genc mit immer neuen Speisen und Getränken überraschen, sowohl in der Kuchentheke als auch beispielsweise beim Brunch. Das Wichtigste für sie: „Wir wollen zeigen, dass man nicht in die Stadt runterfahren muss.“

Café Amour, Löffelstr. 1, Stuttgart-Degerloch, Mo-Fr 5.30-20, Sa 9-20, So 9-19 Uhr, www.instagram.com/cafeamour._