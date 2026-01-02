Gastro und Handel: Die außergewöhnlichsten Neueröffnungen im Kreis Ludwigsburg 2025

Wo andere schließen, öffnen neue Türen: Die spannendsten Neueröffnungen im Jahr 2025 im Landkreis Ludwigsburg zeigen, dass unsere Städte noch lange nicht ausgestorben sind.
Der Einzelhandel und die Gastronomie stehen im Landkreis Ludwigsburg unter Druck. Vor allem inhabergeführte Betriebe mussten im vergangenen Jahr aufgeben – darunter die Fotoboutique Beran in Marbach, der Technikladen Talmon-Gros in Ludwigsburg oder die Salatbar Seidel. Doch trotz dieser Verluste sind die meisten Städte alles andere als leblos.