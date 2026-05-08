Für eine kulinarische Weltreise muss man in kein Flugzeug steigen. Im Kreis Esslingen beginnt sie vor der Haustür: Sechs Restaurants mit authentischen Küchen aus aller Welt.
Die Reise beginnt in Echterdingen: Den „Steigenden Drachen“, so die deutsche Übersetzung des Restaurantnamens „Thang Long“, gibt es bereits seit 2009. Die Vietnamesin Phuong Jahnke führt das Restaurant in zweiter Generation gemeinsam mit ihrem Mann Gerrit. Wer nach Vietnam reisen möchte, steigt einfach die Treppe hinab in die gemütliche Gaststube: künstliche Blumen, geflochtene Wandteller, Korblampen an der Decke und Fotos von vietnamesischen Straßenszenen schaffen eine authentische Atmosphäre.